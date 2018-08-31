Хайди Клум украсила обложку L’Officiel Ukraine

Известная модель появится на страницах модного глянца

Хайди Клум. Фото: instagram/heidiklum

45-летняя немецкая модель Хайди Клум, которая на днях в своем Instagram показала, как выглядит без макияжа, украсила обложку модного украинского глянца L’Officiel.

Уже в сентябрьском номере на страницах журнала можно будет увидеть Хайди в стильных классических образах. Для съемки модель примерила длинные брюки, вязанные кофты и пальто в клетку.

Хайди Клум на обложке L’Officiel Ukraine Фото: instagram/heidiklum Хайди Клум на обложке L’Officiel Ukraine Фото: instagram/heidiklum Хайди Клум на обложке L’Officiel Ukraine Фото: instagram/heidiklum Хайди Клум на обложке L’Officiel Ukraine Фото: instagram/heidiklum Хайди Клум на обложке L’Officiel Ukraine Фото: instagram/heidiklum Хайди Клум на обложке L’Officiel Ukraine Фото: instagram/heidiklum Хайди Клум на обложке L’Officiel Ukraine Фото: instagram/heidiklum Хайди Клум на обложке L’Officiel Ukraine Фото: instagram/heidiklum 1/8

Напомним, ранее супермодель Клаудия Шиффер стала главной героиней сентябрьского номера парижского Vogue, на страницах которого звезда появится в оver-size брюках, блузках и ковбойских сапогах от таких всемирно известных брендов, как Isabel Marant, Ralph Lauren и Massimo Dutti.

А для новой рекламной кампании Fendi были приглашены одни из самых ярких моделей современности, среди которых сестры Джиджи и Белла Хадид, Адвоа Абоа, Эбби Ли Кершоу и Виттория Черетти.

Тогда как на обложку Cosmopolitan попала модель plus-size Тесс Холлидей, вес которой составляет 155 кг.