Где купить самую теплую и стильную шапку

Синоптики пророчат наступление холодов, а это значит, что нужно купить теплую зимнюю шапку

Где купить теплую шапку. Фото: Всі.Свої

Давно остались позади времена, когда мама нахлобучивала на голову непослушному чаду шапку, которую то, едва выйдя из подъезда, снимало, чтобы не позориться перед сверстниками. Нынешнюю зимнюю моду очень сложно представить без головного убора. А модницы уже давно забросили кокетливые и совершенно бесполезные в минусовую температуру береты, или шляпы, и с удовольствием носят обычные вязанные шапки.

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Они бывают однотонные и пестрые, тонкие и не очень, расшитые стразами или просто грубой вязки. Главное условие зимней шапки – чтобы была теплой. И, конечно же, подходила под ваш зимний образ. А это под силу практически любому экземпляру, поскольку носить их можно как под спортивную куртку, так и под меховую шубу. Мы подобрали для вас самые интересные варианты, которые есть в столичных магазинах.

Шапка с оленями Next. Цена: 421 грн. Фото: next.ua Шапка PAVLENKI WORKSHOP. Цена: 649 грн. Фото: Всі.Свої Шапка Zhanna UDLER. Цена: 180 грн. Фото: Всі.Свої Шапка ctrl. Цена: 400 грн. Фото: Всі.Свої Шапка ctrl. Цена: 300 грн. Фото: Всі.Свої Полосатая шапка Next. Цена: 362 грн. Фото: next.ua Шапка Аccessorize. Цена: 765 грн. Фото: accessorize.com Шапка Zhanna UDLER. Цена: 299 грн. Фото: Всі.Свої Шапка Next. Цена: 407 грн. Фото: next.ua Шапка PAVLENKI WORKSHOP. Цена: 649 грн. Фото: Всі.Свої Шапка Аccessorize. Цена: 705 грн. Фото: accessorize.com Шапка из мохера Mango. Цена: 1399 грн. Фото: mango.com Шапка Tommy Hilfiger. Цена: 1890 грн. Фото: tommy.com Шапка H&M. Цена: 380 грн. Фото: hm.com Шапка Icon Mania. Цена: 455 грн. Фото: Всі.Свої 1/15

Напомним, ранее мы писали о том, где и за сколько можно купить теплый стильный пуховик. А заодно и делала подборку теплых ботинок, которые пригодятся в свете приближающихся морозов.