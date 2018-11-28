Где купить самую теплую и стильную шапку
Синоптики пророчат наступление холодов, а это значит, что нужно купить теплую зимнюю шапку
Давно остались позади времена, когда мама нахлобучивала на голову непослушному чаду шапку, которую то, едва выйдя из подъезда, снимало, чтобы не позориться перед сверстниками. Нынешнюю зимнюю моду очень сложно представить без головного убора. А модницы уже давно забросили кокетливые и совершенно бесполезные в минусовую температуру береты, или шляпы, и с удовольствием носят обычные вязанные шапки.
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Они бывают однотонные и пестрые, тонкие и не очень, расшитые стразами или просто грубой вязки. Главное условие зимней шапки – чтобы была теплой. И, конечно же, подходила под ваш зимний образ. А это под силу практически любому экземпляру, поскольку носить их можно как под спортивную куртку, так и под меховую шубу. Мы подобрали для вас самые интересные варианты, которые есть в столичных магазинах.
Напомним, ранее мы писали о том, где и за сколько можно купить теплый стильный пуховик. А заодно и делала подборку теплых ботинок, которые пригодятся в свете приближающихся морозов.