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Хейли Бибер повторила стильные образы принцессы Дианы: фото

Модель снялась для сентябрьского номера Vogue Paris

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:51
Хейли Бибер
Хейли Бибер
Фото: instagram.com/vogueparis

Жена Джастина Бибера, американская модель Хейли Болдуин, которая накануне показала обручальное кольцо крупным планом, снялась в знаковой фотосессии для французского Vogue. 22-летняя Хейли повторила образы своего фэнш-кумира принцессы Дианы для сентябрьского выпуска популярного глянца.

Смотрите эксклюзивный сюжет о принцессе Уэльской Диане:

Фотографиями, на которых Хейли Бибер запечатлена в образе леди Ди, девушка опубликовала в своем Instagram.

INSTAGRAM

Отметим, что мать принцев Уильяма и Гарри считается иконой моды 1990-х годов. Она умело носила как вечерние туалеты, так и в повседневные наряды. Хейли скопировала несколько будничных стилей принцессы.

INSTAGRAM

На снимках возлюбленная канадского певца позирует в футболке и oversize-пиджаке, в джинсах и велосипедках, в худи и кроссовках.

INSTAGRAM

Фотосессия была приурочена к годовщине гибели принцессы Уэльской Дианы, разбившейся в автокатастрофе 31 августа 1997 года.

Ране мы писали, что Меган Маркл представила авторскую обложку для Vogue.

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