Хейли Бибер в купальнике и латексе снялась для индийского Vogue

23-летняя жена Джастина Бибера стала лицом августовского номера модного глянца

Модель Хейли Бибер, которая вместе со своим мужем Джастином Бибером прошла обряд крещения, стала лицом августовского номера журнала Vogue India. На снимках 23-летняя звезда появилась в купальнике, пиджаке на голое тело и даже топлесс.

Снимки, попавшие в свежий выпуск модного глянца, Хейли опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Во время фотосессии модель примерила откровенные луки: латексный бра с макси юбкой, джинсовый oversize костюм, несколько костюмов "с мужского плеча" и оверсайз пиджак на голое тело.

Хейли Бибер Фото: instagram.com/haileybieber

В интервью для издания Хейли Бибер немного рассказала о своем стиле и отметила, что ей всегда нравилось носить мужскую одежду.

Хейли Бибер для индийского Vogue Фото: instagram.com/haileybieber Хейли Бибер для индийского Vogue Фото: instagram.com/haileybieber Хейли Бибер для индийского Vogue Фото: instagram.com/haileybieber Хейли Бибер для индийского Vogue Фото: instagram.com/haileybieber Хейли Бибер для индийского Vogue Фото: instagram.com/haileybieber 1/5

"Я никогда не была той женщиной, которая не наденет одежду из мужского отдела. Я часто ношу мужские брючные костюмы и люблю миксовать в своем стиле мужские силуэты", – говорит жена канадского певца.

Добавим, что в повседневной жизни Хейли часто попадает в объективы папарацци в уличной одежде: спортивных штанах и толстовке, рубашке и велосипедках, шортах с футболкой и панамой. Девушка также умело сочетает casual с элегантностью.

Хейли Бибер Фото: instagram.com/vogueparis

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