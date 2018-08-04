Хит лета – одежда из пластика: как носить прозрачные наряды

Если вы не решаетесь купить прозрачные платья или штаны из пластика – присмотритесь к прозрачной обуви или пластиковым аксессуарам

В Великобритании сейчас на пике моды прозрачные штанишки, которые изготовляются из обычного мягкого пластика. Стоят такие модные брюки около тысячи гривен.

Отметим, что стилисты на 100% уверены, что владелицы пластиковых штанов скоро появятся и в украинских городах. Ведь, это же сейчас такой модный тренд - одежда из пластика. Уже сейчас у персонального стилиста Вики Барвы много поклонниц прозрачного наряда.

"Наши женщины очень любят прозрачную одежду, ведь это достаточно сексуально, но нужно уметь не переборщить с вот этим градусом сексуальности. Чтобы в такой одежде не казаться дерзким, а наоборот соблазнительным и романтичным, правильно подбирайте белье. Я за гладкое бесшовное белье бежевого цвета. Не надо бояться, что белье телесного цвета будет видно", – отметила Вика Барва.

Также стилисты советуют, если рубашка или платье слишком прозрачные, то подстрахуйтесь подкладкой из более плотной ткани. Например, под тонкими шифоновыми брюками должны быть короткие шортики.

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Впрочем, если вам не хватает смелости носить такой наряд, стилисты советуют присмотреться к прозрачной обувь или дополнить образ пластиковыми аксессуарами. Это тоже смотрится круто и по-новому.

Напомним, модники всего мира активно используют одежду прошлых поколений для создания ретро-образа. Но как отличить настоящую винтажную вещь от подделок и стилизаций под определенную эпоху?