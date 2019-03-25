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Идеальная фигура: королева Летиция примеряла мятное платье Hugo Boss

Испанская королева подобрала элегантный наряд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:35
Испанская королева Летиция
Испанская королева Летиция
Фото: Getty Images

Королева Летиция, которую мы ранее видели на приеме в серой клетчатой юбке бюджетного бренда Massimo Dutti и легкой белой блузке с пышными рукавами от Hugo Boss, появилась на публике в элегантном платье мятного цвета.

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Для официального визита в Аргентину супруга испанского короля Филиппа надела утонченное и сдержанное платье от бренда Hugo Boss. Не смотря на то, что руки королевы Летиции были оголенными, длина платья придала строгости королевскому look. С помощью бежевых клатча и туфель бренда Magrit образ получился женственным, но в тоже время деловым. 

Королева Летиция с супругом королем Филиппом
Королева Летиция с супругом королем Филиппом
Фото: Getty Images

Из украшений королева Летиция выбрала серьги-гвоздики с бриллиантами, а легкий макияж в теплых оттенках и идеальная укладка лишь подчеркнули ее природную красоту. 

Напомним, ранее Летиция посетила юбилей газеты, куда надела очень эффектное изумрудное платье с вышивкой и плиссированной юбкой от бренда Sandro. На ногах ее были черные лаковые лодочки Prada, а в руках – клатч Nina Ricci в тон.

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