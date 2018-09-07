Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Идеальные ноги и платье от Versace: новый выход Ирины Шейк

Модель Ирина Шейк продемонстрировала идеальные ноги при помощи золотого платья от Versace

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:29
Ирина Шейк. Фото: Getty
Ирина Шейк. Фото: Getty

Всемирно известная модель Ирина Шейк, которая не так давно пришла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в компании Донателлы Версаче, надев золотое платье ее же бренда, посетила церемонию вручения наград Fashion Media Awards.

По такому случаю Ирина снова предпочла Versace, и снова золотое платье, которое выгодно подчеркнуло ее идеальную фигуру. А длинный разрез еще и продемонстрировал длинные ноги модели.

gettyimages-1028196562
Ирина Шейк на церемонии Fashion Media Awards
Фото: Getty

Напомним, ранее звезда по сей день популярного сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер, посетившая вчера показ новой коллекции нижнего белья бренда Intimissimi, пришла на красную дорожку 44-го Фестиваля американского кино в Довиле в очень красивом платье с глубоким декольте от бренда Roland Mouret, усыпанном пайетками. А дополнением к образу послужили серебристые босоножки и множество украшений.

Еще несколько материалов по теме:
В золотом платье: Ирина Шейк пришла поддержать Бредли Купера на кинофестиваль В эпатажном платье от Versace: новый выход Роузи Хантингтон-Уайтли 44-летняя Хайди Клум завела роман с 28-летним гитаристом Tokio Hotel - СМИ Полуобнаженная Даша Астафьева снялась в чувственной фотосессии
платье модель ноги Ирина Шейк Versace
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров