Идеальные ноги и платье от Versace: новый выход Ирины Шейк

Модель Ирина Шейк продемонстрировала идеальные ноги при помощи золотого платья от Versace

Ирина Шейк. Фото: Getty

Всемирно известная модель Ирина Шейк, которая не так давно пришла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в компании Донателлы Версаче, надев золотое платье ее же бренда, посетила церемонию вручения наград Fashion Media Awards.

По такому случаю Ирина снова предпочла Versace, и снова золотое платье, которое выгодно подчеркнуло ее идеальную фигуру. А длинный разрез еще и продемонстрировал длинные ноги модели.

Ирина Шейк на церемонии Fashion Media Awards Фото: Getty

Напомним, ранее звезда по сей день популярного сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер, посетившая вчера показ новой коллекции нижнего белья бренда Intimissimi, пришла на красную дорожку 44-го Фестиваля американского кино в Довиле в очень красивом платье с глубоким декольте от бренда Roland Mouret, усыпанном пайетками. А дополнением к образу послужили серебристые босоножки и множество украшений.