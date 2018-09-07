Идеальные ноги и платье от Versace: новый выход Ирины Шейк
Модель Ирина Шейк продемонстрировала идеальные ноги при помощи золотого платья от Versace
Всемирно известная модель Ирина Шейк, которая не так давно пришла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в компании Донателлы Версаче, надев золотое платье ее же бренда, посетила церемонию вручения наград Fashion Media Awards.
По такому случаю Ирина снова предпочла Versace, и снова золотое платье, которое выгодно подчеркнуло ее идеальную фигуру. А длинный разрез еще и продемонстрировал длинные ноги модели.
Напомним, ранее звезда по сей день популярного сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер, посетившая вчера показ новой коллекции нижнего белья бренда Intimissimi, пришла на красную дорожку 44-го Фестиваля американского кино в Довиле в очень красивом платье с глубоким декольте от бренда Roland Mouret, усыпанном пайетками. А дополнением к образу послужили серебристые босоножки и множество украшений.