Идеальные платья для современной женщины: Анастасия Иванова на Ukrainian Fashion Week

На Ukrainian Fashion Week состоялся показ дизайнера Анастасии Ивановой, представившей свои платья

Показ Анастасии Ивановой на Ukrainian Fashion Week

На Ukrainian Fashion Week, стартовавшей в минувшую субботу в Киеве, уже представили свои коллекции такие именитые дизайнеры, как Лилия Пустовит, Лилия Литковская и Руслан Багинский.

Также новую коллекцию, посвященную успешной, элегантной и стильной современной женщине, показала Анастасия Иванова, сделавшая акцент исключительно на платьях.

При помощи красивой отделки, кружева и деликатных деталей ручной работы ей удалось превратить коктейльные, деловые и вечерние платья в настоящие произведения искусств. Каждое из которых отличает еще и сложный, но при этом продуманный до деталей крой.

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Для своих моделей дизайнер использует много фактурного шелка и текстурированного шифона. А истинной душой каждого изделия считает его идеальную изнанку.

Напомним, накануне Ukrainian Fashion Week мы поговорили с ее создателем Ириной Данилевской, рассказавшей о трансформации Недели Моды за последние 20 с лишним лет.