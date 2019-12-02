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Идеальный подарок к Новому году

По восточному календарю, следующий, 2020, – это год металлической крысы, поэтому дарить сверкающие драгоценные металлы актуально как никогда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00

В помощь всем Святым Николаям и Снегурочкам мы подготовили несколько идей для идеального новогоднего подарка – ювелирных украшений. Действительно, трудно придумать что-то более новогоднее по духу, чем красивая ценная вещь, что будет напоминать об этой счастливой зиме еще много лет.

Первое место по популярности среди украшений и подарков занимают кольца. У каждой женщины в жизни есть мгновения, когда самым заветным и драгоценным подарком от любимого человека может стать именно кольцо, и радость от его получения уже наверняка записана в женском ДНК. В зависимости от конкретного смысла, что вы вкладываете в такой дар, это может быть кольцо-обещание, кольцо-извинение, кольцо-признание, кольцо-предложение и еще много замечательных поводов сказать "Я тебя люблю!".

Все мы знаем, что для наших мам наиболее ценными являются наше внимание и забота. Выразить свою любовь и благодарность, добавив кольцо с топазом или другим ее любимым камнем – просто замечательная идея. Мамы ценят и берегут подарки от своих детей, как никто больше.

Сколько бы ни было человеку лет, в эти зимние дни хочется верить в сказку и надеяться на чудо. Поэтому и девушки, и женщины очень обрадуются ценному и блестящему презенту. Серьги, цепочки с кулонами, колье являются желанными подарками на все времена. В золоте или серебре, с бриллиантами, изумрудами, сапфирами, другим цветными камнями или вовсе без них – можно подобрать "именно то, что нужно" на любую сумму и вкус.

Мы предлагаем обратить ваше внимание на безусловный хит продаж этого года коллекцию Celebrity Chain – изящные золотые колье с миниатюрными плоскими подвесами. Их очень любят звезды, отсюда и название – колье знаменитостей (celebrity chain). Звезды знают толк в украшениях, поэтому стоит к ним прислушаться!

Для детей Новый год – праздник очень долгожданный, они мечтают о снеге, елке и волшебных сюрпризах под ней еще с лета. Стоит оправдать такие высокие надежды! Мы уверены, что для девочек найти в коробочке прекрасные серьги или кулон – счастливое событие, которое запомнится на всю жизнь.

Покупая золотые или серебряные детские серьги от Столичной Ювелирной Фабрики, вы можете быть уверены в безопасности украшений для ребенка и бессрочной гарантии качества на них. Цветочки, бабочки, сердечки, клубнички и еще много других красивых и оригинальных дизайнов специально для девочек – выбирайте с удовольствием. Отдельное место занимают золотые подвесы с фигурами ангелов, один из которых может стать драгоценным оберегом для вашей звездочки.

Не забыли мы и о мужчинах, которые, как известно, – те же дети, только большие. Мужчины оценят настоящие мужские украшения и внимание, с которым вы их выбирали. Золотые и серебряные запонки, печатки с ониксом, кварцем или фианитами, браслеты, цепи и подвесы – если вы знаете вкусы своего счастливчика, найти и купить желаемую для него вещь будет легко.

Все это, а еще многое другое, вы можете найти на сайте Столичной Ювелирной Фабрики и в сети фирменных магазинов по всей Украине. Однако, какие бы подарки вы не выбрали, мы желаем вам насладиться самим процессом выбора, предвкушая реакцию на ту или иную вещь дорогих вам людей, и радоваться вместе с ними на полную, разворачивая подарки под елкой. Эти эмоции и чувства и есть то настоящее счастье и чудо, что согреет душу если не навсегда, то до следующего Нового года точно!

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подарок Новый год столичная ювелирная фабрика
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