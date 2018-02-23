Икона стиля: пять модных правил от Меган Маркл

Список модных правил и табу кажется бесконечным и сложным. Мало того, он меняется от сезона к сезону. Но какая "фишка" делает гардероб универсальным, стильным и безупречным. Возможно, ответ кроется в одном слове – это простота.

Иконы стиля, такие как Джаклин Кеннеди, Одри Хепберн, а теперь и "современные Золушки", такие как Меган Маркл, доказали, что минимализм и лаконичность – ключ к созданию стильного образа вне времени и моды. Проанализировав гардероб будущей жены Принца Гарри, мы выделили пять правил, которые помогут выглядеть по-королевски просто и изысканно.

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1. Делайте ставку на базовые вещи

Фото: AFP

й гольф на первый взгляд может показаться скучным, но это именно та вещь, которая сделает весь образ цельным и лаконичным. Однотонные классические гольфы нейтральных цветов могут стать "канвой" для любого наряда.

2. Внимательно выбирайте аксессуары

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Если ты выбираешь наряд – пальто или платье – нейтральных оттенков, то можно смело делать ставку на аксессуары. Меган показала, как сапоги, перчатки, сумочка и шляпка богатого коньячного цвета могут сделать образ ярким и запоминающимся.

3. Одевайтесь непринужденно

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Белая рубашка и безупречно сидящие джинсы – идеальный вариант практически для любого случая. Этот наряд всегда выручит, когда "нечего надеть", и в зависимости от подобранных аксессуаров может быть повседневным, деловым либо же праздничным!

4. Пальто – основа зимнего образа

Фото: AFP

В холодную погоду не стоит прятаться за серостью и обыденностью. Образ может быть женственным и элегантным, если сделать ставку на правильное пальто. Клетка – одна из самых трендовых расцветов весны 2018, также будет в моде и в сезоне осень-зима 2018-2019. Учтите это, выбирая верхнюю одежду.

5. Маленький черный костюм – must-have в гардеробе

Фото: AFP

Маленький черный костюм как у Меган Маркл, как и маленькое черное платье – незаменимая классика в женском гардеробе. Белая рубашка, классические туфли-лодочки – и ваш наряд, в котором можно направляться прямо из офиса на свидание – готов!

Принцу Гарри и Меган Маркл недавно презентовали необычный подарок. Какой именно – смотрите ниже: