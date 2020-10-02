Индивидуальный пошив через интернет. Что шьют украинцы и сколько это стоит
Процесс создания персонального наряда начинается с выбора ткани
В условиях коронавируса в онлайн перешли даже портнихи. Заказать платье теперь можно без примерки. Как это работает и сколько стоит – далее в материале.
Светская львица Светлана Вольнова – сторонница индивидуального пошива одежды. Чаще всего она заказывает жакеты, подчеркивающие стройную талию, любит телеведущая и пальто.
Процесс создания персонального наряда начинается с выбора ткани, рассказывает Наталья Бойко владелица ателье. Самым популярным цветом в своем ателье называет пудру – нежное кружево, сетка, кружево макраме. Пошить могут и галстуки, если необходимо сделать акцент в костюме.
Пользуется спросом на индивидуальное шитье и нижнее белье.
По словам Ольги Игнатюк, дизайнера белья, бывает такое, что девочка маленькая, но грудь очень большая – тогда надо только индивидуальный пошив.
Во время карантина она начала работу онлайн, а мерки снимать просит клиентов самостоятельно. Готовую же одежду, созданную по индивидуальным параметрам, клиенты получают по почте.
В среднем пошив платья в Киеве стоит 1,5 тысячи гривен, комплекта белья – 2,5 тысячи гривен.
Тем временем м выяснили все про джинсы – укороченные, мешковатые, с низкой посадкой. Как подобрать модные джинсы под свой тип фигуры.
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