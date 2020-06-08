Ирина Федишин восхитила образом в мини-вышиванке с трендовыми рукавами
Певица поздравила украинцев с Троицей
У певицы Ирины Федишин целая коллекция вышиванок, для которой она выделила отдельный шкаф. "Для меня вышиванка – это не просто одежда, это нечто большее – теплое, родное", – говорит исполнительница.
Накануне она продемонстрировала новый образ в платье с вышивкой и поздравила украинцев с праздником Троицы.
Напомним, что на дня Сегодня.Lifestyle выясняли, у кого больше всего вышиванок: у актрисы Ольги Сумской или певицы Ирины Федишин.
В своем Instagram Федишин опубликовала несколько фото, на которых она запечатлена в роскошном вышитом платье среди желтого поля цветов.
"Друзья, поздравляю с праздником Троицы и Зелеными праздниками", – написала под фото певица.
Вышиванка Федишин с поясом и длинными объемными рукавами, которые в этом сезоне особенно популярны.
В этом платье Ирина Федишин уже появилась перед фанатами по случаю Дня вышиванки. Она показала, что национальный наряд отлично сочетается с белыми кроссовками, а также идеально подчеркивает стройные ноги.
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