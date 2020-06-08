Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ирина Федишин восхитила образом в мини-вышиванке с трендовыми рукавами

Сегодня, 10:47

Певица поздравила украинцев с Троицей

У певицы Ирины Федишин целая коллекция вышиванок, для которой она выделила отдельный шкаф. "Для меня вышиванка – это не просто одежда, это нечто большее – теплое, родное", – говорит исполнительница.

Накануне она продемонстрировала новый образ в платье с вышивкой и поздравила украинцев с праздником Троицы.

Напомним, что на дня Сегодня.Lifestyle выясняли, у кого больше всего вышиванок: у актрисы Ольги Сумской или певицы Ирины Федишин.

В своем Instagram Федишин опубликовала несколько фото, на которых она запечатлена в роскошном вышитом платье среди желтого поля цветов.

Ирина Федишин в вышиванке
Ирина Федишин в вышиванке
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Друзья, поздравляю с праздником Троицы и Зелеными праздниками", – написала под фото певица.

Читайте также:
High tops, скейтеры и классика: модные городские образы с белыми кроссовками

Вышиванка Федишин с поясом и длинными объемными рукавами, которые в этом сезоне особенно популярны.

Ирина Федишин в вышиванке
Ирина Федишин в вышиванке
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

В этом платье Ирина Федишин уже появилась перед фанатами по случаю Дня вышиванки. Она показала, что национальный наряд отлично сочетается с белыми кроссовками, а также идеально подчеркивает стройные ноги.

Смотрите также фотоподборку как украинские звезды носят этно-наряды. А еще узнайте, что надеть в офис этим летом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Королева Нидерландов посетила театр в платье с этнической вышивкой После долгого молчания: София Ротару в вышиванке восхитила внешним видом Выбираем босоножки: ТОП-5 трендовых пар на лето
вышиванка Ирина Федишин тренды 2020
Реклама

Новости партнеров

Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара

Популярные статьи

Вчера, 15:49Events

С Троицей: картинки, поздравления, стихи и смс

Вчера, 15:44Fun

7 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 13:20Events

Троица: значение, традиции и приметы праздника

Вчера, 12:48Events

Поздравления с Троицей-2020 в СМС и коротких стихах

Вчера, 11:07Events

Троица-2020: что можно, а что нельзя делать в праздник

Вчера, 10:25Food

Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта

Вчера, 06:20Events

Троица-2020: яркие открытки, стихи и поздравления с праздником

6 июняEvents

Поздравления с Троицей: красивые стихи, картинки и смс

6 июняFun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу

6 июняFun

6 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

6 июняFood

Как правильно жарить маршмэллоу на костре

6 июняFood

Что приготовить на Троицу: лучшие рецепты праздничных блюд

6 июняFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

5 июняFood

Как вкусно приготовить шампиньоны на костре

5 июняTravel

Места для селфи: 28 достопримечательностей Украины

5 июняАфиша

Умер звезда фильмов "Гараж" и "Самая обаятельная и привлекательная"

Новости партнеров

Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
15 самых красивых актрис старого кино
15 самых красивых актрис старого кино
Як виглядають дружини і дівчата футболістів київського Динамо
Як виглядають дружини і дівчата футболістів київського Динамо
Стало известно, вместе ли сейчас Макс Михайлюк и Даша Ульянова
Стало известно, вместе ли сейчас Макс Михайлюк и Даша Ульянова
Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем
Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем
Кароль показала, какими сладостями ее балует любимый мужчина
Кароль показала, какими сладостями ее балует любимый мужчина
Горячая экс-солистка
Горячая экс-солистка "Серебро" разделась ради эффектного фото
Звезда «Великолепного века» впервые показала фото своей семьи
Звезда «Великолепного века» впервые показала фото своей семьи

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять