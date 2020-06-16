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Итальянский бренд Diesel снял в Киеве рекламный ролик с девушкой-трансгендером

Сегодня, 17:44

Локацией стал один из корпусов Киевского политехнического института

Известный итальянский бренд одежды Diesel выпустил рекламу, снятую в Киеве, в одном из корпусов столичного политехнического института. В двухминутном ролике, который был опубликован на странице Deisel в YouTube, главную роль исполнила девушка-трансгендер.

К слову, недавно Сегодня.Lifestyle писали, с чем этим летом носить джинсовые вещи: стильные образы на каждый день.

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Видео под названием Francesca рассказывает о преображениях трангендерки, проходящей через путь изменений своего тела. В кадре также демонстрируется одежда торговой марки: стильные базовые джинсы, рубашки и нижнее белье.

Все видео было снято на одной локации – в столичном вузе. Эффекта, что события происходят в разных местах, достигли благодаря работе художников-постановщиков, которые меняли внешний вид одной и той же локации.

Производством ролика для Diesel занималась украинская студия Family Production.

Отметим, что в 2017 году Diesel совместно с Family Production также сняли рекламное видео в Киеве, часть съемок которого проходила возле недостроенного Подольского моста.

Ранее мы также писали, что Puma сняла захватывающую рекламу в Киеве.

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