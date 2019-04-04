Итальянский шарм: Ольга Фреймут в бежевом платье и красных туфлях посетила выставку

Украинская звезда проводит каникулы в Италии

Ольга Фреймут Фото: instagram.com/freimutolia

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут похвасталась новым стильным look в своем Instagram. После замужества Фреймут стала меньше выходить в свет, а в путешествия отправляется исключительно со своей семьей.

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На этот раз украинская знаменитость посетила книжную выставку в Италии сама и выбрала для светского выхода простой, но стильный наряд – бежевое платье свободного кроя с рукавами в три четверти и синий классический плащ, который Ольга накинула на плечи.

Ольга Фреймут в бежевом платье свободного кроя и темно-синем плаще посетила выставку в Италии Фото: instagram.com/freimutolia

Завершающими штрихами весеннего образа стали колготки с трендовым принтом в горошек, стильные солнцезащитные очки, черная сумочка с металлическим ремешком и красные туфли необычной формы. Из украшений 37-летняя ведущая надела аккуратную подвеску из белого золота, серьги-гвоздики и черные часы.

Напомним, недавно Ольга Фреймут презентовала новую книгу. Также телеведущая рассказала, как зарождались ее отношения с мужем.

Кроме этого, дочь Фреймут Злата Митчел впервые рассказала о конфликте ее семьи с няней, которая ударила младшего брата девочки. Детали смотрите в нашем сюжете:

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