Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Итальянский шарм: Ольга Фреймут в бежевом платье и красных туфлях посетила выставку

Украинская звезда проводит каникулы в Италии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:43
Ольга Фреймут
Ольга Фреймут
Фото: instagram.com/freimutolia

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут похвасталась новым стильным look в своем Instagram. После замужества Фреймут стала меньше выходить в свет, а в путешествия отправляется исключительно со своей семьей. 

Читайте также
Бриллиантовая диадема и вечернее платье: новый выход роскошной Ольги Фреймут

На этот раз украинская знаменитость посетила книжную выставку в Италии сама и выбрала для светского выхода простой, но стильный наряд – бежевое платье свободного кроя с рукавами в три четверти и синий классический плащ, который Ольга накинула на плечи.

Ольга Фреймут в бежевом платье свободного кроя и темно-синем плаще посетила выставку в Италии
Ольга Фреймут в бежевом платье свободного кроя и темно-синем плаще посетила выставку в Италии
Фото: instagram.com/freimutolia

Завершающими штрихами весеннего образа стали колготки с трендовым принтом в горошек, стильные солнцезащитные очки, черная сумочка с металлическим ремешком и красные туфли необычной формы. Из украшений 37-летняя ведущая надела аккуратную подвеску из белого золота, серьги-гвоздики и черные часы. 

Напомним, недавно Ольга Фреймут презентовала новую книгу. Также телеведущая рассказала, как зарождались ее отношения с мужем.

Кроме этого, дочь Фреймут Злата Митчел впервые рассказала о конфликте ее семьи с няней, которая ударила младшего брата девочки. Детали смотрите в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию Ольга Фреймут заинтриговала снимком в купальнике Украинская телеведущая в платье от Виктории Бекхэм поздравила с именинами Ольги "В 12 выглядишь на 20": дочь Ольги Фреймут удивила внешним видом
платье мода стиль плащ ольга фреймут
Реклама

Новости партнеров

Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно
Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно
Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова
Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова
Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли
Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли
Саша Савельева впервые стала мамой
Саша Савельева впервые стала мамой

Популярные статьи

Сегодня, 09:00Шоу-бизнес

Олег Винник прокомментировал слухи о своей ориентации

Сегодня, 08:34Fun

4 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Сегодня, 08:23Fun

Молодая мать узнала о беременности во время родов

Сегодня, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцы могут смело браться за новое дело, а Близнецы дополнительно заработают

Вчера, 13:41Fun

3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 11:40Техно

Google навсегда закрыла социальную сеть Google+

2 апреляШоу-бизнес

Меган Маркл получила жесткий запрет от принца Чарльза

2 апреляАфиша

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

2 апреляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

2 апреляШоу-бизнес

Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию

2 апреляWellness

Магнитные бури в апреле 2019 отменяются: приятный прогноз на месяц

2 апреляШоу-бизнес

Официально: хореограф Илона Гвоздева объявила о завершении карьеры

2 апреляFood

Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику

2 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит потрудиться, а Овнам – провести время с друзьями

1 апреляFun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

1 апреляFun

55-летняя женщина родила ребенка для дочери

Новости партнеров

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались
Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались
Мария Кожевникова:
Мария Кожевникова: "Главное, что ребенок Саши Савельевой жив"
Названа самая полезная для здоровья человека рыба
Названа самая полезная для здоровья человека рыба
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Сын Касаткиной и Колосова раскрыл подробности их смерти
Сын Касаткиной и Колосова раскрыл подробности их смерти
Відома українська співачка виходить заміж (фото)
Відома українська співачка виходить заміж (фото)
MARUV взволновала сеть провокационным кадром
MARUV взволновала сеть провокационным кадром