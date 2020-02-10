Итоги UFW 20/21: что предлагают носить украинские дизайнеры в следующих холодных сезонах

Неделя моды в Украине состоялась с 1 по 5 февраля

Ukrainian Fashion Week 2020/2021 Фото: fashionweek.ua

По размаху скандальности в последнее время мода приблизилась даже к политике. Обвинения в культурных апроприациях и в пропаганде нездорового внешнего вида моделей нанесли миллионные ущербы мировым брендам класса "люкс", но главный удар ждал эту империю впереди. Катастрофическое ухудшение климата связывают как раз с пагубным влиянием моды: одежды производят слишком много и делают это крайне не экологично, а затем никто не заботится об ее грамотной утилизации. Все чаще поднимается вопрос о том, стоит ли вообще проводить Недели моды в разных странах? К тому же современный покупатель не хочет ждать полгода, когда сможет приобрести понравившуюся вещь. В итоге некоторые знаменитые дизайнеры отказались от участия в подобных мероприятиях, а Швеция и отменила его вовсе. А в Великобритании и в Италии вполне можно встретиться с недружелюбными эко-активистами у входа на показ.

Как Ольга Сумская стала дизайнером – смотрите видео:

Организаторы Ukrainian Fashion Week осень-зима 2020/2021 почувствовали настроение общественности, и в этот раз внесли коррективы и в свою работу. Впервые за 46 сезонов открывали Неделю моды показы молодых дизайнеров, а главной темой модной недели стала культура ответственного потребления. На подиумах действительно были представлены модели одежды из эко-материалов. Во многом тренды перекликались и с прошлогодними: любовь к цветочному принту, бахрома и повсеместный оверсайз. Но появились и новшества, которые следует взять на заметку в следующем холодном сезоне.

Рукава-буфы

Символы немецкого романтизма так популярны, потому что способны сделать силуэт более симметричным и могут стать хорошим решением для обладательниц крутых бедер и узких плеч. В зависимости от цвета и подобранной ткани — фатин, органза, шифон — такие рукава делают наряды эпатажными и ультрамодными или, наоборот, воздушными и романическими. Модели с увеличенным объемом в плечевой зоне можно найти в коллекциях Lake Studio или Iryna Dil. Бренд Gasanova в этом сезоне решил отойти от привычной откровенной сексуальности и выбрать противоположную эстетику – скрытую феминность. В гипертрофированных рукавах и силуэтах моделей из тафты можно уследить новое прочтение романтичной готики.

UFW 20/21: GASANOVA, Iryna Dil, Lake Studio Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: GASANOVA, Iryna Dil, Lake Studio Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: GASANOVA, Iryna Dil, Lake Studio Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: GASANOVA, Iryna Dil, Lake Studio Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: GASANOVA, Iryna Dil, Lake Studio Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: GASANOVA, Iryna Dil, Lake Studio Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: GASANOVA, Iryna Dil, Lake Studio Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: GASANOVA, Iryna Dil, Lake Studio Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: GASANOVA, Iryna Dil, Lake Studio Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: GASANOVA, Iryna Dil, Lake Studio Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: GASANOVA, Iryna Dil, Lake Studio Фото: fashionweek.ua 1/11

Карманы

В эпоху всеобщей занятости они станут полезными и модными украшениями вашего образа. Это может быть не только верхняя одежда, но также и жакеты, юбки, брюки и платья. Карманы различаются по размеру и форме, а также по оформлению и застежкам. Обратите внимание, что это тренд стройных и высоких девушек, ведь он значительно меняет пропорции фигуры. VOROZHBYT&ZEMSKOVA, например, предлагает дополнять свои минималистические модели такими крупными архитектурными деталями как воротники, пояса и опять же карманы.

UFW 20/21: Motrya, Yuliya Kros, Malva Florea, VOROZHBYT&ZEMSKOVA Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: Motrya, Yuliya Kros, Malva Florea, VOROZHBYT&ZEMSKOVA Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: Motrya, Yuliya Kros, Malva Florea, VOROZHBYT&ZEMSKOVA Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: Motrya, Yuliya Kros, Malva Florea, VOROZHBYT&ZEMSKOVA Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: Motrya, Yuliya Kros, Malva Florea, VOROZHBYT&ZEMSKOVA Фото: fashionweek.ua 1/5

Маcкулинность

Дизайнеры ловко подхватывают настроение женской аудитории, которая с каждым годом продвигается в борьбе за свои права. Да и многозадачность играет свою роль, поэтому женщинам часто легче выбрать один наряд, который будет практичен, универсален и позволит им, например, сразу после рабочего дня отправиться без переодеваний в ресторан. Практически в каждой коллекции можно было найти разные вариации на тему мужского костюма: с запахом или без, с широченными брюками или брюками-дудочками. Особого внимания заслуживают удлиненные фраки в сочетании с прямыми брюками.

UFW 20/21: Arutiunova, NN_FRBTK, Elena Burenina,Przhonskaya Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: Arutiunova, NN_FRBTK, Elena Burenina,Przhonskaya Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: Arutiunova, NN_FRBTK, Elena Burenina,Przhonskaya Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: Arutiunova, NN_FRBTK, Elena Burenina,Przhonskaya Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: Arutiunova, NN_FRBTK, Elena Burenina,Przhonskaya Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: Arutiunova, NN_FRBTK, Elena Burenina,Przhonskaya Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: Arutiunova, NN_FRBTK, Elena Burenina,Przhonskaya Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: Arutiunova, NN_FRBTK, Elena Burenina,Przhonskaya Фото: fashionweek.ua 1/8

"Зеленая" мода

Так как вещи из кожи продолжают пользоваться популярностью у самых модных девушек мира и добавлять образу статусности – отказываться от этого тренда украинские дизайнеры не стали. Многие из них просто шили плащи, юбки, шорты, брюки, рубашки и боди из искуственного заменителя. Кстати, по их словам, эко-кожа наощупь ничем не отличается от натуральной и даже прослужит подольше.

UFW 20/21: Be Sustainable, Motrya Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: Be Sustainable, Motrya Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: Be Sustainable, Motrya Фото: fashionweek.ua 1/3

Учитывая, что общий вектор моды сейчас уходит в некую театральность, на подиумах модели дефилировали одетые в изделия из эко-меха. Для того, чтобы ворс смотрелся более блестящим и гладким, модельеры предлагали много вариантов с имитацией под норку.

UFW 20/21: Bendus, Be Sustainable, Iryna Dil Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: Bendus, Be Sustainable, Iryna Dil Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: Bendus, Be Sustainable, Iryna Dil Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: Bendus, Be Sustainable, Iryna Dil Фото: fashionweek.ua UFW 20/21: Bendus, Be Sustainable, Iryna Dil Фото: fashionweek.ua 1/5

Напомним, что после Украинской недели моды показы пройдут в Париже, Копенгагене, Лондоне, Милане и Нью-Йорке.

Читайте также ТОП-10 невероятных нарядов на красной дорожке Оскара-2020, которые вам стоит увидеть.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.