Иванка Трамп поразила роскошной фигурой в платье на свидании с мужем
37-летняя Иванка Трамп отправилась на свидание к мужу
37-летняя дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп поделилась с поклонниками личной фотографией в Instagram. На ней бизнесвумен позирует вместе со своим мужем, Джаредом Кушнером, перед романтическим свиданием.
Дочь американского президента подписала фотографию "Hot date!", что в переводе означает "свидание".
Для встречи со своим мужем бизнесвумен выбрала длинное серебристое платье с глубоким декольте, расшитое пайетками. Ее стройную фигуру удачно подчеркнул красный бархатный бант на поясе. Свой аутфит дочь президента дополнила аккуратными локонами и любимым макияжем smoky eyes.
Муж Иванки Трамп позировал рядом с супругой в темном смокинге и белой рубашке, воротник которой украшал галстук-бабочка.
Напомним, ранее Иванка Трамп пришла в Белый дом в очень элегантном образе, напомнившем героинь книжных романов XIX века. Волосы Иванки были собраны в пучок, из которого они выбивались небрежными прядями, создавая эффект чувственной и невинной сексуальности.
А после Иванка пришла на конференцию, где выступал Дональд Трамп, в белоснежном костюме от бренда Roland Mouret, который украшал широкий пояс, и бежевых туфлях.
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