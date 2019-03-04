Иванка Трамп поразила роскошной фигурой в платье на свидании с мужем

37-летняя Иванка Трамп отправилась на свидание к мужу

Иванка Трамп Фото: AFP

37-летняя дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп поделилась с поклонниками личной фотографией в Instagram. На ней бизнесвумен позирует вместе со своим мужем, Джаредом Кушнером, перед романтическим свиданием.

Дочь американского президента подписала фотографию "Hot date!", что в переводе означает "свидание".

Читайте также В роскошном платье с глубоким декольте: Иванка Трамп показала редкое семейное фото с мужем

Для встречи со своим мужем бизнесвумен выбрала длинное серебристое платье с глубоким декольте, расшитое пайетками. Ее стройную фигуру удачно подчеркнул красный бархатный бант на поясе. Свой аутфит дочь президента дополнила аккуратными локонами и любимым макияжем smoky eyes.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер Фото: instagram.com/ivankatrump

Муж Иванки Трамп позировал рядом с супругой в темном смокинге и белой рубашке, воротник которой украшал галстук-бабочка.

Напомним, ранее Иванка Трамп пришла в Белый дом в очень элегантном образе, напомнившем героинь книжных романов XIX века. Волосы Иванки были собраны в пучок, из которого они выбивались небрежными прядями, создавая эффект чувственной и невинной сексуальности.

А после Иванка пришла на конференцию, где выступал Дональд Трамп, в белоснежном костюме от бренда Roland Mouret, который украшал широкий пояс, и бежевых туфлях.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram