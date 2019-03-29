Иванка Трамп примеряла бюджетное платье Zara на приеме в Белом доме

Дочь президента США в наряде из масс-маркета

Дочь президента США Иванка Трамп Фото: Getty Images

Дочь президента Америки Дональда Трампа Иванка Трамп на одной из официальных встреч в Белом доме продемонстрировала свою симпатию к одежде из масс-маркета.

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37-летняя бизнеледи предстала в элегантном платье от испанского бренда Zara с рукавами три четверти, которое Иванка уже надевала прошлой осенью и получила восторженные комплиментов касательно своего умения выглядеть "дорого" даже в вещах бюджетного сегмента.

Иванка Трамп в платье-рубашке Zara с принтом Фото: Getty Images

Платье-рубашка с принтом, как на шелковых французских, платках дочь президента дополнила скромной укладкой и деликатными серьгами из золота.

Иванка Трамп в бюджетном платье испанского бренда Zara с рукавом три четверти Фото: AFP

Напомним, ранее Иванка Трамп пришла в Белый дом в очень элегантном образе, напомнившем героинь книжных романов XIX века. Волосы Иванки были собраны в пучок, из которого они выбивались небрежными прядями, создавая эффект чувственной и невинной сексуальности.

А после Иванка пришла на конференцию, где выступал Дональд Трамп, в белоснежном костюме от бренда Roland Mouret, который украшал широкий пояс, и бежевых туфлях.

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