Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Иванка Трамп в нежном платье за 1450 долларов выступила на мероприятии: фото

Сегодня, 15:21

Дочь президента США в который раз показала стильный образ

Дочь действующего президента США Дональда Трампа Иванка Трамп впервые появилась на одном из общественных мероприятий в Орландо после президентских дебатов, прошедших на днях в США. Фото с мероприятия она опубликовала в Instagram.

Мы решили узнать, сколько Иванка потратила на свой стильный look, и какие бренды выбрала.

Иванка Трамп
Иванка Трамп
Фото: instagram.com/ivankatrump

В очередной раз Иванка покорила публику своим чувством стиля. Девушка облачилась в нежно-голубое платье асимметричного кроя из крепа от бренда Roland Mouret за 1450 долларов.

Скриншот: matchesfashion.com

Дочь президента США подобрала классическую обувь – элегантные лодочки на каблуке от Gianvito Rossi за 450 долларов. Материал – козья кожа.

Скриншот: mytheresa.com/

Небольшой золотой браслет, легкий макияж и укладка, темно-синяя защитная маска – и ничего лишнего! Иванка не стала перегружать свой образ аксессуарами.

Иванка Трамп
Иванка Трамп
Фото: instagram.com/ivankatrump

Ранее мы разбирали образы Мелании и Иванки Трамп на президентских дебатах. Кроме этого, мы показали, во что облачилась жена соперника Трампа Джо Байдена Джилл Байден.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Огромные витражи, мистическое пение хора и внезапный протест: в Париже прошел показ Dior Идеальная клетка: разбираем стильный образ королевы Летиции на встрече в Мадриде Трамп хотел сделать вице-президентом дочь Иванку, но она разрушила его план - СМИ
платье стиль Иванка Трамп
Реклама

Новости партнеров

«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Найсексуальніша спортсменка планети провела тренування. Фото
Найсексуальніша спортсменка планети провела тренування. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 10:48Events

Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Сегодня, 05:05Events

1 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 20:35Шоу-бизнес

"Он столько лет был геем": жена Хью Джекмана раскрыла правду о его сексуальной ориентации

Вчера, 11:46Стиль

Трендовые образы Мелании и Иванки Трамп на президентских дебатах: каждый – по 3000 долларов

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

"Разное мировоззрение": Тина Кароль объяснила, почему редко видится с семьей

Вчера, 07:55Events

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: красивые поздравления с именинами

Вчера, 07:25Events

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие картинки, открытки и поздравления с днем ангела

Вчера, 07:08Fun

Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать в праздник 30 сентября

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 30 сентября: Близнецов ждет романтическое знакомство, а Раку нужно научиться заботиться о себе

Вчера, 05:05Events

30 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

29 сентябряТехно

Шедевр дизайнеров – Mercedes представил неоновый суперкар (видео)

29 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: дата, история и значение праздника

29 сентябряFun

"Детям снятся кошмары": воспитателя в детском саду уволили из-за необычной внешности (фото, видео)

29 сентябряАктуально

Легенда "Шахтера" купил квартиру в Киеве

29 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 29 сентября: Стрельцу необходимо быть смелее, а Козерогу – научиться любить себя

28 сентябряШоу-бизнес

54-летняя Холли Берри впервые показала совместное фото с новым возлюбленным

Новости партнеров

В Сети появились фото голой звезды "Ералаша"
В Сети появились фото голой звезды "Ералаша"
Ребенок известной модели умер во время родов
Ребенок известной модели умер во время родов
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Под капельницей: состояние Кристины Асмус резко ухудшилось
Под капельницей: состояние Кристины Асмус резко ухудшилось
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Внешность Заворотнюк изменилась до неузнаваемости
Внешность Заворотнюк изменилась до неузнаваемости

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять