Иванка Трамп в нежном платье за 1450 долларов выступила на мероприятии: фото

Дочь президента США в который раз показала стильный образ

Дочь действующего президента США Дональда Трампа Иванка Трамп впервые появилась на одном из общественных мероприятий в Орландо после президентских дебатов, прошедших на днях в США. Фото с мероприятия она опубликовала в Instagram.

Мы решили узнать, сколько Иванка потратила на свой стильный look, и какие бренды выбрала.

Иванка Трамп Фото: instagram.com/ivankatrump

В очередной раз Иванка покорила публику своим чувством стиля. Девушка облачилась в нежно-голубое платье асимметричного кроя из крепа от бренда Roland Mouret за 1450 долларов.

Скриншот: matchesfashion.com

Дочь президента США подобрала классическую обувь – элегантные лодочки на каблуке от Gianvito Rossi за 450 долларов. Материал – козья кожа.

Скриншот: mytheresa.com/

Небольшой золотой браслет, легкий макияж и укладка, темно-синяя защитная маска – и ничего лишнего! Иванка не стала перегружать свой образ аксессуарами.

Иванка Трамп Фото: instagram.com/ivankatrump

Ранее мы разбирали образы Мелании и Иванки Трамп на президентских дебатах. Кроме этого, мы показали, во что облачилась жена соперника Трампа Джо Байдена Джилл Байден.

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