Иванка Трамп в тренде: желтый костюм в сочетании с алыми туфлями
Желтый цвет определенно к лицу Иванке Трамп
Очередное появление дочки американского президента Иванки Трамп произвело фурор. Для поездки в Эфиопию стилисты успешной бизнесвумен собрали самые красочные наряды. После выхода на публику в платье с цветочным принтом Иванка решила примерить куда более яркий наряд насыщенного желтого цвета.
Для официального визита в африканский город Абиджан эффектная блондинка выбрала любимый вариант одежды - двубортный костюм, который состоял из удлиненного пиджака и классических брюк со стрелками.
Образ дочери Дональда Трампа завершила большая сумка с плетеными элементами, с которой мы ее уже видели в Эфиопии, и туфли-лодочки с красными вставками.
Напомним, ранее Иванка Трамп пришла в Белый дом в очень элегантном образе, напомнившем героинь книжных романов XIX века. Волосы Иванки были собраны в пучок, из которого они выбивались небрежными прядями, создавая эффект чувственной и невинной сексуальности.
А после Иванка пришла на конференцию, где выступал Дональд Трамп, в белоснежном костюме от бренда Roland Mouret, который украшал широкий пояс, и бежевых туфлях.
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