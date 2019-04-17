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Иванка Трамп в тренде: желтый костюм в сочетании с алыми туфлями

Желтый цвет определенно к лицу Иванке Трамп

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:03
Дочь президента США Иванка Трамп
Дочь президента США Иванка Трамп
Фото: instagram.com/alwaysivanka

Очередное появление дочки американского президента Иванки Трамп произвело фурор. Для поездки в Эфиопию стилисты успешной бизнесвумен собрали самые красочные наряды. После выхода на публику в платье с цветочным принтом Иванка решила примерить куда более яркий наряд насыщенного желтого цвета. 

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Для официального визита в африканский город Абиджан эффектная блондинка выбрала любимый вариант одежды - двубортный костюм, который состоял из удлиненного пиджака и классических брюк со стрелками. 

Иванка Трамп в желтом брючной костюме
Иванка Трамп в желтом брючной костюме
Фото: instagram.com/alwaysivanka

Образ дочери Дональда Трампа завершила большая сумка с плетеными элементами, с которой мы ее уже видели в Эфиопии, и туфли-лодочки с красными вставками. 

Иванка Трамп дополнила образ сумкой с плетенными вставками
Иванка Трамп дополнила образ сумкой с плетенными вставками
Фото: instagram.com/alwaysivanka

Напомним, ранее Иванка Трамп пришла в Белый дом в очень элегантном образе, напомнившем героинь книжных романов XIX века. Волосы Иванки были собраны в пучок, из которого они выбивались небрежными прядями, создавая эффект чувственной и невинной сексуальности. 

А после Иванка пришла на конференцию, где выступал Дональд Трамп, в белоснежном костюме от бренда Roland Mouret, который украшал широкий пояс, и бежевых туфлях.

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