Иванка Трамп в тренде: желтый костюм в сочетании с алыми туфлями

Желтый цвет определенно к лицу Иванке Трамп

Дочь президента США Иванка Трамп Фото: instagram.com/alwaysivanka

Очередное появление дочки американского президента Иванки Трамп произвело фурор. Для поездки в Эфиопию стилисты успешной бизнесвумен собрали самые красочные наряды. После выхода на публику в платье с цветочным принтом Иванка решила примерить куда более яркий наряд насыщенного желтого цвета.

Читайте также Как правильно носить бежевый плащ: элегантный образ Иванки Трамп

Для официального визита в африканский город Абиджан эффектная блондинка выбрала любимый вариант одежды - двубортный костюм, который состоял из удлиненного пиджака и классических брюк со стрелками.

Иванка Трамп в желтом брючной костюме Фото: instagram.com/alwaysivanka

Образ дочери Дональда Трампа завершила большая сумка с плетеными элементами, с которой мы ее уже видели в Эфиопии, и туфли-лодочки с красными вставками.

Иванка Трамп дополнила образ сумкой с плетенными вставками Фото: instagram.com/alwaysivanka

Напомним, ранее Иванка Трамп пришла в Белый дом в очень элегантном образе, напомнившем героинь книжных романов XIX века. Волосы Иванки были собраны в пучок, из которого они выбивались небрежными прядями, создавая эффект чувственной и невинной сексуальности.

А после Иванка пришла на конференцию, где выступал Дональд Трамп, в белоснежном костюме от бренда Roland Mouret, который украшал широкий пояс, и бежевых туфлях.

Также смотрите в нашем сюжете о всех скандалах Иванки Трамп:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram