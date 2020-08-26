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Иванка Трамп вышла в свет в элегантном платье с цветочным узором: фото

Сегодня, 15:41

Образ Трамп дополнила стильной сумочкой за 2270 долларов

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка появилась на публике, продемонстрировав новый летний образ.

Вместе с отцом она участвует в предвыборной кампании в преддверии президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре этого года. На одно из мероприятий Иванка надела элегантное белое платье с голубой вышивкой за 2000 долларов от дизайнера Lela Rose и белые босоножки Gianvito Rossi за 355 долларов. Образ Иванка дополнила сумочкой за 2270 долларов от бренда Max Mara.

Конечно же, соблюдая все меры безопасности, дочь Дональда Трампа не забыла и про маску, которую подобрала в тон наряду.

Иванка Трамп
Иванка Трамп
Фото: instagram.com/president_trump_forever

Волосы Иванка оставила распущенными, в макияже Трамп сделала акцент на глаза.

Дональд и Иванка Трамп
Дональд и Иванка Трамп
Фото: instagram.com/ivankatrump

В своем Instagram-аккаунте Иванка сообщила, что они с отцом встретились с американскими фермерами. Кроме этого Иванка выступила с речью перед избирателями.

Напомним, Иванка Трамп продемонстрировала новый стильный образ. Для запуска новой кампании и официальной встречи в Белом доме Трамп надела белоснежный total-look. Кроме этого, Иванка Трамп показала, как носить самое трендовое платье этого лета.

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