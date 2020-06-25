Известный фотограф Марина Карпий: Онлайн-съемка – это не формат будущих свадебных фотосессий

Какое будущее у свадебных фотосессий 2020

Свадьба – значимое событие в жизни влюбленных. А подготовка к торжеству иногда может быть еще тем испытанием даже для самых крепких пар. Но что, если главным препятствием к свадьбе становится COVID-19?

Мы задумались над тем, как пандемия коронавируса уже изменила мир, и как это повлияет на свадебную индустрию в целом. Действительно ли будущее за онлайн-форматами торжеств? Как сейчас строят бизнес специалисты, работающие в этой сфере, и что делать невестам, которые планировали свою свадьбу в этом году – читайте эксклюзивные комментарии экспертов и победительницы проекта "Холостяк-9" Дарьи Квитковой в спецпроекте Сегодня.Lifestyle MARRY ME IN 2020!

В рамках проекта известный фотограф Марина Карпий рассказала о том, как у нее прибавилось работы в условиях эпидемии, и почему онлайн-съемка – это не формат свадебной фотосессии.

Фотограф Марина Карпий / из личного архива

Как карантин повлиял на ваш рабочий график? Изменилось ли количество зарезервированных свадебных съемок до конца года? В каком они будут формате?

Свадебные съемки на июнь, которые были забронированы в этом году, практически все перенеслись ровно на год вперед. Запланированные съемки на август пока остаются в силе. Мою историю вы знаете: я придумала вариант, как могу работать онлайн сидя в своем доме*. Можно даже так сказать, что до карантина я была менее занята, чем на карантине. Потому что зимую в Грузии, и в период, когда я нахожусь в этой стране, посвящаю полностью себя семье. И поэтому, когда я сейчас придумала съемки онлайн – я в принципе давным-давно могла это сделать, – график у меня сейчас стал еще более насыщенным.

*Марина Карпий проводит дистанционную съемку онлайн на профессиональную камеру. Фотограф во время процесса находится в экране мобильного телефона или компьютера.

Какой вы видите свадебную съемку в условиях все еще нестабильной эпидемиологической ситуации, которая приостановила сейчас ивент-бизнес? Говорит ли это о том, что вскоре нас ждут новые форматы съемок и подходы в работе с клиентов в целом?

Если бы у меня была запланирована моя свадьба на этот год, я бы точно ее перенесла на год. Кстати, классная возможность еще год проверить отношения! Я не думаю, что формат, например, онлайн-съемки ждет будущее именно в свадебном формате, потому что это невозможно. Поэтому выход для свадебных фотоссесий – это, конечно, перенос ивентов на следующий год.

Вы – первая, кто начал проводить съемки онлайн, о которых сейчас все говорят. Что чувствует в этот момент фотограф и насколько это стало ответственнее, энергозатратнее и возможно дороже? Можно ли говорить, что за этим будущее свадебных съемок в том числе?

Давайте все-таки говорить о том, что все сейчас говорят о FaceTime-съемках. Я мало кого видела, чтобы сейчас практиковали формат дистанционной съемки на профессиональную камеру. Это очень интересное ощущение находится достаточно далеко от человека и снимать его таким образом.

Когда клиент чувствует свое участие, это не всегда плохо. Он по-другому начинает относится к этому продукту, потому часть этой фотосессии – заслуга в том числе и портретируемого человека. Поэтому мне очень нравится сейчас такой формат, потому что уровень доверия и сотрудничества с клиентом – максимальный.

Марина Карпий / из личного архива

Как вам удается постоянно быть на волне, задавать тренды и легко адаптироваться к новым реалиям?

У меня достаточно банальный ответ – когда ты любишь свое дело, когда ты живешь им, то ты всегда на волне. Ты всегда думаешь, что можно сделать еще лучше, как можно выкрутиться из любой ситуации. Поэтому то, что меня держит сейчас и уже на протяжении 12 лет в моей профессиональной сфере – это безграничная любовь к своему делу.

Напомним, ранее мы рассказывали о главных свадебных трендах сезона 2020: собираем модный образ.

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