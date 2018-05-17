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Как избавиться от морщин на лице с помощью простой гимнастики

Расслабляем и удлинняем мышцы с помощью ревитоники

Виктория Николенко
Сегодня, 08:30
Полчаса несложных упражнений разгладят морщины и подтянут кожу
Полчаса несложных упражнений разгладят морщины и подтянут кожу

Знаете, что ждет любая женщина, называя свой возраст? Услышать: "Как? Не может быть! Я думал, тебе не больше 20". Ради подобных возгласов мы готовы на многие жертвы. Но специалист по ревитонике Анастасия Дубинина утверждает: можно сохранить и даже вернуть молодость в домашних условиях, причем без жертв, просто взяв лицо в свои руки! Что это за метод, и какие есть основания делать такие громкие заявления?

Ревитоника — научно-практический метод омоложения и коррекции внешности. Он базируется на том, что лицо — продолжение тела, а значит неправильная осанка и спазмы шеи влияют на то, как мы выглядим в целом. Стареет не кожа, а мышцы под ней: со временем они спазмируются и сокращаются, из-за чего кожа выглядит обвисшей, образуются морщины. Это значит, что, расслабив и удлинив мышцы, можно подтянуть и разгладить кожу. Как это сделать? С помощью массажных техник и упражнений.

Анастасия предлагает начать преображение с такого 30-ми­-нутного комплекса.

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1. Удлинение задней поверхности шеи

Сведите лопатки, руки скрепите в замок за спиной. Плечи поднимите. Сделайте глубокий вдох и опустите голову на плечи. Держите 30 сек. Руки скрепите в замок на задней части шеи, выпрямите спину. Тяните спину и шею от копчика до затылка. Держите 30 сек. Также прощипывайте шею и холку, растягивайте окаменевшие жилы.

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Наши затылочные мышцы настолько перенапряжены, что от задней поверхности шеи остается 3—5 см при нормальных 8—10 см. Из-за этого блокируется работа лимфатических и кровеносных сосудов, формируется "холка", отекает лицо. Именно поэтому затылочная область — основа нашей красоты. Выполняя эти упражнения, мы расслабляем мышцы, высвобождаем сосуды и способствуем устранению отека в области шеи и лица.

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2. Упражнение на раскрытие глаз с внешней стороны

Одну руку закиньте через голову, вторую положите параллельно уху. Постепенно и мягко растягивайте рабочую область в вертикальном и одновременно в горизонтальном направлениях. Горизонтальное натяжение обеспечивается натяжением рабочей поверхности в сторону виска. Пытайтесь равномерно расслабить круговую мышцу в направлении внешней стороны глаза. Массаж пальцами должен быть достаточно глубоким, чтобы растягивать не только кожу.

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Это один из самых эффективных приемов в арсенале ревитоники. В результате его выполнения увеличивается размер глаз, исчезают "гусиные лапки", приподнимаются брови. Но выполняйте это упражнение очень медленно, используя вначале практики крем или масло.

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3. Упражнение на формирование высокого положения скул

Ладони разведите в стороны. Положите свои скулы на "стульчики" ладоней и повесьте голову. Скуловые кости должны лечь в ладони очень плотно. Локти можно поставить на ровную твердую поверхность. Зафиксируйтесь в этом положении на 5 секунд. Далее нужно толкать скулы пружинистыми движениями вверх и в стороны к вискам, как будто вы лепите свое лицо. На височной области зафиксируйте руки на 1—2 секунды. Выполняйте 3—4 раза.

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В завершение заведите одну руку за голову, поставьте пальцы на височную область, подтяните ткани виска вверх и зафиксируйте. Пальцы другой руки положите на скуловую кость. Рукой, которая снизу, выполняйте спиралевидные массажные движения по направлению к виску. На обработку каждой скулы — по 10 круговых движений.

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Благодаря этому приему формируется высокое положение скул, разглаживаются носогубные складки и бортики вокруг носа.

"Безусловно, достичь обещанных эффектов благодаря ревитонике можно, но при условии правильной техники выполнения и регулярности", — комментирует косметолог Татьяна Кобец.
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Источник: "Сегодня"
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