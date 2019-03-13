Как невеста: женственная Тина Кароль примеряла белое платье

Певица примеряла весенний наряд

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Знаменитая украинская исполнительница Тина Кароль, которая недавно показала фото в откровенном наряде, опубликовала в Instagram фото, где она позирует на винтажном стуле в новом весеннем образе.

Артистка примеряла легкое белое платье с глубоким декольте и длинными рукавами-фонариками. В качестве обуви она подобрала под наряд золотистые босоножки. В целом look чувственной Тина напоминал образ невесты – нежной и женственной. Даже в макияже преобладали пастельные тона и что удивительно, на этот раз певица отказалась от своей фирменной красной помады.

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Волосы звезды были слегка подкручены и объемные, создавая легкий и непринужденный эффект.

Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV.

Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.

Также смотрите видео, как Тина Кароль воспитывает своего сына:

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