Как носить леопардовый принт: Виктория Бекхэм в пальто за 98 тысяч гривен

Дизайнер на собственном примере показывает, как носить трендовые вещи

Виктория Бекхэм. Фото: instagram/hiamag

Виктория Бекхэм, не так давно устроившая клиентский день для почитателей своего бренда, была замечена в аэропорту в эффектном пальто.

Папарацци словили Викторию в здании аэропорта Джона Кеннеди, что в Нью-Йорке. В принципе, ее сложно было не заметить, поскольку на ней было надето пестрое пальто с леопардовым принтом, созданное ее же брендом Victoria Beckham. Под него звезда надела черную водолазку и черные расклешенные брюки.

Виктория Бекхэм Фото: instagram/hiamag

Выглядела Вики как всегда на высоте. А если вы хотите такое же пальто с дизайнерского плеча, оно доступно для покупки на официальном сайте и стоит каких-нибудь 98 тысяч гривен.

Пальто как у Вики Бекхэм Фото: victoriabeckham.com

Напомним, ранее в семье Бекхэмов случился неприятный инцидент. Муж Виктории Дэвид рассказал в интервью одному из глянцев, что ему нелегко живется. После чего Вики была разбита, два дня провела в слезах, а после легла в клинику на немецком курорте Баден-Баден, специализирующуюся на снятии стресса и исправлении "эмоционального баланса". О том, что она отдыхает в немецком санатории, Виктория сообщила в соцсети Instagram.