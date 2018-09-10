Как носить модный цвет фуксия: урок от Синди Кроуфорд
Супермодель Синди Кроуфорд продемонстрировала, как носить один из самых модных оттенков осени
Института цвета Pantone уже давно назвал самые актуальные цвета грядущей осени, среди которых помимо оттенка с оригинальным названием "оливка к мартини" есть и фуксия.
Однако, если с первым все более-менее понятно – он неброский и подойдет как для офисной одежды, так и для повседневной. То вот со вторым у некоторых могут возникнуть осложнения, поскольку цвет яркий и не всякий может рискнуть его надеть.
Но бояться экспериментов вовсе не стоит, считает Синди Кроуфорд, на днях примерившая костюм цвета фуксии. Под него модель надела темный топ в бельевом стиле, а дополнила образ черными босоножками, солнцезащитными очками и сумкой от Gucci.
Напомним, ранее голливудская звезда Пенелопа Крус стала лицом итальянского бренда Carpisa. На рекламных снимках актриса позирует в стильных образах с двумя ключевыми моделями сумок из новой коллекции – красной кроссбоди под названием Alena и вместительной Idra цвета слоновой кости.