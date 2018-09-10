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Как носить модный цвет фуксия: урок от Синди Кроуфорд

Супермодель Синди Кроуфорд продемонстрировала, как носить один из самых модных оттенков осени

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:11
Синди Кроуфорд. Фото: instagram/cindycrawford
Синди Кроуфорд. Фото: instagram/cindycrawford

Института цвета Pantone уже давно назвал самые актуальные цвета грядущей осени, среди которых помимо оттенка с оригинальным названием "оливка к мартини" есть и фуксия.

Однако, если с первым все более-менее понятно – он неброский и подойдет как для офисной одежды, так и для повседневной. То вот со вторым у некоторых могут возникнуть осложнения, поскольку цвет яркий и не всякий может рискнуть его надеть.

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Синди Кроуфорд
Фото: instagram/cindycrawford

Но бояться экспериментов вовсе не стоит, считает Синди Кроуфорд, на днях примерившая костюм цвета фуксии. Под него модель надела темный топ в бельевом стиле, а дополнила образ черными босоножками, солнцезащитными очками и сумкой от Gucci. 

Напомним, ранее голливудская звезда Пенелопа Крус стала лицом итальянского бренда Carpisa. На рекламных снимках актриса позирует в стильных образах с двумя ключевыми моделями сумок из новой коллекции – красной кроссбоди под названием Alena и вместительной Idra цвета слоновой кости.

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Источник: "Сегодня"
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