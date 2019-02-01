Как носить пуховик под пальто: модный урок от Сары Джессики Паркер

Звезда демонстрирует все самые актуальные тренды на себе

Сара Джессика Паркер Фото: Getty

Сара Джессика Паркер, которая не так давно была замечена в очень ярком "луке" на Манхэттене, где как раз проходят съемки фильма с ее участием, снова появилась на улицах Нью-Йорка

Актриса выходила из здания в светлом пальто, под которым было коричневое то ли юбка, то ли платье с мелким цветочным принтом. Дополняли образ замшевые сапоги в тон верхней одежды с легким пудровым оттенком. А под пальто виднелась черная стеганная жилетка или пуховик – такая многослойность стала настоящим трендом нынешнего сезона.

Сара Джессика Паркер. Фото: Getty

Волосы Сары были как всегда распущены и слегка подкручены на кончиках. А фотографам она с удовольствием улыбалась.

Напомним, ранее на показ новой коллекции нижнего белья бренда Intimissimi в Вероне Сара Джессика Паркер пришла в ажурном топе бренда, который сочетала с роскошной атласной юбкой и белыми босоножками.

А на красную дорожку 44-го Фестиваля американского кино в Довиле надела платье с глубоким декольте от бренда Roland Mouret, усыпанное пайетками.

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