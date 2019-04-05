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Как носить юбку со змеиным принтом: урок стиля от королевы Испании

Летиция появилась на презентации Google в модном наряде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:34
Королева Испании Летиция
Королева Испании Летиция
Фото: Getty Images

Стильная королева Испании Летиция для презентации Google в Мадриде выбрала менее деловой, но стильный наряд в сдержанных тонах.

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46-летняя королева выбрала длинную юбку свободного кроя с имитацией кожи питона и черными пуговицами. Актуальный змеиный принт гармонично сочетался с облекающей кофтой черного цвета, а кожаный пояс подчеркивал талию Ее Величества. К своему королевскому образу Летиция подобрала высокие сапоги из замши и кожаную сумку с металлическими заклепками.

Королева Летиция в длинной юбке со змеиным принтом
Королева Летиция в длинной юбке со змеиным принтом
Фото: Getty Images

В ушах королевы Испании сверкали миниатюрные серьги с бриллиантами, а в макияже преобладали светло-коричневые оттенки. 

Напомним, ранее Летиция посетила юбилей газеты, куда надела очень эффектное изумрудное платье с вышивкой и плиссированной юбкой от бренда Sandro. На ногах ее были черные лаковые лодочки Prada, а в руках – клатч Nina Ricci в тон.

Также мы видели испанскую королеву в роскошном платье темно-зеленого цвета, которое было расшито золотистыми цветами. Особое внимание привлекало глубокое декольте испанской королевы.

Также смотрите в нашем сюжете о последних скандалах, связанных с испанской королевской семьей:

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