Как носить юбку со змеиным принтом: урок стиля от королевы Испании
Летиция появилась на презентации Google в модном наряде
Стильная королева Испании Летиция для презентации Google в Мадриде выбрала менее деловой, но стильный наряд в сдержанных тонах.
46-летняя королева выбрала длинную юбку свободного кроя с имитацией кожи питона и черными пуговицами. Актуальный змеиный принт гармонично сочетался с облекающей кофтой черного цвета, а кожаный пояс подчеркивал талию Ее Величества. К своему королевскому образу Летиция подобрала высокие сапоги из замши и кожаную сумку с металлическими заклепками.
В ушах королевы Испании сверкали миниатюрные серьги с бриллиантами, а в макияже преобладали светло-коричневые оттенки.
Напомним, ранее Летиция посетила юбилей газеты, куда надела очень эффектное изумрудное платье с вышивкой и плиссированной юбкой от бренда Sandro. На ногах ее были черные лаковые лодочки Prada, а в руках – клатч Nina Ricci в тон.
Также мы видели испанскую королеву в роскошном платье темно-зеленого цвета, которое было расшито золотистыми цветами. Особое внимание привлекало глубокое декольте испанской королевы.
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