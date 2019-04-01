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Как носить зеленый брючной костюм: звездный пример от Джулии Робертс

51-летняя актриса показала отличную фигуру в стильном наряде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:52
Голливудская модница Джулия Робертс со своей подругой Ритой Уилсон
Голливудская модница Джулия Робертс со своей подругой Ритой Уилсон
Фото: AFP

Яркие брючные костюмы на пике популярности в новом сезоне 2019 года. Такой формат одежды наиболее актуален и подходит для разных мероприятий – официальных встреч и даже вечеринок. От трендов не отстает и голливудская актриса Джулия Робертс, которая на своем примере показала, как правильно носить брючной костюм.

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Актриса позировала перед камерами на знаменитой "Аллее славы" в стильном ансамбле из широких брюк и асимметричного пиджака глубокого зеленого цвета.

Джулия Робертс в зеленом брючном костюме с Ритой Уилсон
Джулия Робертс в зеленом брючном костюме с Ритой Уилсон
Фото: AFP

Яркий look Джулия дополнила розовыми очками-авиаторами и черными ботинками из замши. А декольте звезды украшал набор из мелких цепочек золотистого оттенка. 

Джулия Робертс демонстрирует золотые украшения
Джулия Робертс демонстрирует золотые украшения
Фото: AFP

Напомним, ранее Робертс окрасила кончики своих волос в популярный нынче розовый оттенок millennial pink, с которым ранее были замечены Карди Би и Кайли Дженнер. А на Международном кинофестивале в Торонто Джулия Робертс появилась в облегающем длинном платье, как нельзя лучше подчеркнувшем ее идеальное и подтянутое тело. 

Также голливудская актриса впервые рассказала о своем муже. Детали в нашем сюжете:

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