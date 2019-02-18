Как освободить место в гардеробе: советы экспертов

От каких вещей давно пора избавиться – рассказала стилист Ольга Чайка

Как освободить место в гардеробе Фото: Depositphotos

Шкафы заполнены вещами, но надеть нечего. Знакомо, правда? В преддверии весны многие украинки разгружают свой гардероб, но от чего действительно стоит отказаться, не знают. Как это делать правильно, знает Ирина Каминская.

Анна Кашлякова, жительница Киева, решила сделать ревизию в собственном шкафу. С каждым годом вещей в ее гардеробе все больше, а все потому, что трудно прощаться со старыми.

"Есть вещи, которые покупала. Вот гольфик есть, покупала на распродаже и понимаю, что надеть нечего, я просто такая растерянная. Не знаешь, что с чем совместить, как скомбинировать, чтобы нравиться себе, чтобы нравиться другим, и в голове каша", – признается Анна.

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На помощь Анне приходит стилист Ольга Чайка, которая советует навсегда отказаться от одежды с камнями, старых свитеров и мини-юбок.

"Это вот мини – "оно же в тренде". Да, в тренде леопардовый принт, змеиный принт, питоновый принт, но длина, это юбка вчерашнего дня, я бы тоже ее выбросила", – утверждает Ольга.

Много вещей – не всегда хорошо, говорит стилист. Лучше иметь десять базовых и сочетать их с новыми обновками, в зависимости от сезона.

"Должны быть простые, классические вещи, это может быть просто белая рубашка, это могут быть просто классические брюки, это могут быть классические лодочки черные и синие джинсы, белая футболка", – рекомендует стилист.

Лишнее место в шкафу занимают и обычные вешалки, говорит эксперт по организации пространства Анастасия Алексеенко: "Я предлагаю использовать узкие вешалки, это помогает разместить больше одежды в пространстве шкафа, при необходимости можно вешать несколько вещей на одну вешалку. Кроме того, оставляйте ее расстёгнутой, чтобы было видно, что лежит на ней".

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Анастасия советует на полке складывать вещи рулоном, так практичнее. И размещать все по цвету, это обезопасит от покупки однотипных обновок.

"Мы храним вещи, которые нам не по размеру, кто-то похудел, кто-то поправился, иногда женщины хранят свой "беременный" гардероб на случай, если она еще родит. Бывает, мама не носит какой-то свитер и привезла дочке – оно оседает в шкафу, потому что подарили", – рассуждает Анастасия.

Корреспондент Ирина Каминская также дала важный совет женщинам: "Эксклюзивные вещи, которые вы не так часто надеваете, следует хранить в другом месте, чтобы они не занимали лишнего пространства в вашем шкафу".

Неотъемлемыми элементами гардероба каждой модницы являются юбки. Мы рассказали, какие фасоны будут в тренде в 2019 году.

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