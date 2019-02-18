Как освободить место в гардеробе: советы экспертов
От каких вещей давно пора избавиться – рассказала стилист Ольга Чайка
Шкафы заполнены вещами, но надеть нечего. Знакомо, правда? В преддверии весны многие украинки разгружают свой гардероб, но от чего действительно стоит отказаться, не знают. Как это делать правильно, знает Ирина Каминская.
Анна Кашлякова, жительница Киева, решила сделать ревизию в собственном шкафу. С каждым годом вещей в ее гардеробе все больше, а все потому, что трудно прощаться со старыми.
"Есть вещи, которые покупала. Вот гольфик есть, покупала на распродаже и понимаю, что надеть нечего, я просто такая растерянная. Не знаешь, что с чем совместить, как скомбинировать, чтобы нравиться себе, чтобы нравиться другим, и в голове каша", – признается Анна.
На помощь Анне приходит стилист Ольга Чайка, которая советует навсегда отказаться от одежды с камнями, старых свитеров и мини-юбок.
"Это вот мини – "оно же в тренде". Да, в тренде леопардовый принт, змеиный принт, питоновый принт, но длина, это юбка вчерашнего дня, я бы тоже ее выбросила", – утверждает Ольга.
Много вещей – не всегда хорошо, говорит стилист. Лучше иметь десять базовых и сочетать их с новыми обновками, в зависимости от сезона.
"Должны быть простые, классические вещи, это может быть просто белая рубашка, это могут быть просто классические брюки, это могут быть классические лодочки черные и синие джинсы, белая футболка", – рекомендует стилист.
Лишнее место в шкафу занимают и обычные вешалки, говорит эксперт по организации пространства Анастасия Алексеенко: "Я предлагаю использовать узкие вешалки, это помогает разместить больше одежды в пространстве шкафа, при необходимости можно вешать несколько вещей на одну вешалку. Кроме того, оставляйте ее расстёгнутой, чтобы было видно, что лежит на ней".
Анастасия советует на полке складывать вещи рулоном, так практичнее. И размещать все по цвету, это обезопасит от покупки однотипных обновок.
"Мы храним вещи, которые нам не по размеру, кто-то похудел, кто-то поправился, иногда женщины хранят свой "беременный" гардероб на случай, если она еще родит. Бывает, мама не носит какой-то свитер и привезла дочке – оно оседает в шкафу, потому что подарили", – рассуждает Анастасия.
Корреспондент Ирина Каминская также дала важный совет женщинам: "Эксклюзивные вещи, которые вы не так часто надеваете, следует хранить в другом месте, чтобы они не занимали лишнего пространства в вашем шкафу".
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