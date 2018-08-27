Как повторить макияж Блейк Лайвли – визажист

Секрет макияжа Блейк Лайвли состоит в естественности

Блейк Лайвли. Фото: instagram/blakelively

Визажист Кристофер Бакли вот уже десять лет работает с голливудской звездой Блейк Лайвли, которая не так давно была замечена в элегантном белом платье. В своем недавнем интервью он рассказал о секретах ее макияжа.

Блейк Лайвли Фото: instagram/blakelively

По словам Бакли, в период, когда на телеэкранах демонстрировался молодежный сериал "Сплетница", который и прославил Лайвли, она хотела попробовать все и сразу. Именно в тот период она рисовала стрелки, наращивала ресницы, а губы не остались без внимания гиалуроновой кислоты.

"Раньше я густо подкрашивал ее ресницы черной тушью и не жалел темной подводки. И хотя все это ей невероятно шло, нынче мы все чаще останавливаемся на коричневой туши и тенях нейтрального цвета", – отметил Кристофер.

Блейк Лайвли Фото: instagram/blakelively

Также он добавил, что чаще всего для макияжа звезды выбирает продукты из своей собственной линии косметики. Он использует корректор в стике для маскировки несовершенств, пудрой теплого оттенка подчеркивает контуры лица. А последними штрихами становятся хайлайтер, помада мягкого бордового оттенка или блеск для губ нежного розового цвета.

Напомним, не так давно стилист назвала цвет, который никогда не надевает Кейт Миддлтон.