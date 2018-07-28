Как правильно выбрать обувь в дождливую погоду

Не рекомендуется долго носить обувь из резины

Дожди за окном – лучшее время адаптировать свой гардероб к погодным реалиям. Защититься от дождя вам помогут, скорее всего, резиновые сапоги или галоши.

В обувных магазинах – выбор на любой вкус. Здесь и короткие стильные калоши, и высокие резиновые сапоги. Выбирая их, не забывайте о секрете удобства.

"Лучше брать на размер больше. Предлагаем одновременно, чтобы утеплить и чтоб комфортно было", – говорит Мария Лисерова, администратор магазина.

За водонепроницаемые сапожки просят 250 гривен. "Летом, конечно, любят больше цветные модели – не однотонные, а чтоб поярче выглядеть, эффектнее, модничать любят", – признается администратор магазина.

Но от мокрых ног в дождливую погоду могут спасти и другие модели, к примеру, из резины. Однако, злоупотреблять ими не следует. Носить резину советуют лишь несколько часов в день.

Ранее мы сообщали, как правильно выбрать резиновые сапоги. Сезон луж и мокрых ног больше не проблема, ведь резиновые сапоги снова в моде. Нужно правильно подобрать такую обувь, чтобы сделать прогулки не только комфортными, но и модными.

Обувь, которую модные журналисты ласково назвали "дедушкины кроссовки", уже засветилась на подиумах и улицах модных столиц. Узнайте, как правильно носить этот предмет гардероба.