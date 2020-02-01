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Как прошло открытие Ukrainian Fashion Week 2020/2021: фото звездных гостей

Катя Осадчая, Евгений Кот, Анна Ризатдинова и другие звезды посетили показ Жана Грицфельдта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:19
Звездные гости показа Jean Gritsfeldt
Звездные гости показа Jean Gritsfeldt
Фото: пресс-служба

В субботу, 1 февраля, стартует масштабное событие в мире украинской моды – Ukrainian Fashion Week 2020/2021. Начнется Неделя моды традиционны в киевском Мыстецком Арсенале. Первым свою новую коллекцию сезона осень/зима — 2020/2021 представил украинский дизайнер Jean Gritsfeldt.

Смотрите сюжет об украинской Неделе моды:

Коллекция Out Of System посвящена теме глобальных катастроф и климатических изменений. Украинский дизайнер показал, каким видит будущее поколение людей через тысячу лет.

"Что они будут нести в этот мир, какие ценности проповедовать? Я уверен, что поколение будущего на клеточном уровне будет потреблять осознанно, прогрессивно мыслить и разрушать устаревшие стереотипы. Сегодня все более злободневным становится вопрос осознанного потребления. Человек часто бездумно тратит земные ресурсы: слово "хочу" кричит, заглушая истинное "надо"", – говорит Жан Грицфельдт об идее коллекции Out Of System.

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Среди гостей на показе Жана Грицфельдта также были Катя Осадчая, Даша Трегубова, Анна Ризатдинова, Виталина Ющенко, Дмитрий Каднай, Фил Коляденко, Евгений Кот, Виктория Батуи, Рамина Эсхакзай, Ольга Шурова, Светлана Вольнова и другие.

Алексей Суханов и Савик Шустер
Фото: пресс-служба
Катя Осадчая
Фото: пресс-служба
Даша Трегубова
Фото: пресс-служба
Евгений Кот
Фото: пресс-служба
Анастасия Кожевникова
Фото: пресс-служба
Дмитрий Каднай
Фото: пресс-служба
Анна Ризатдинова
Фото: пресс-служба
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По подиуму в качестве модели прошла певица и композитор Анастасия Кожевникова, экс-участница группы "ВИА Гра". Артистка разделяет взгляды Жана Грицфельдта на тему экологии и осознанного потребления, поэтому с радостью согласилась стать частью fashion-шоу.

Новая коллекция Jean Gritsfeldt сезона 2020/2021
Фото: пресс-служба
Новая коллекция Jean Gritsfeldt сезона 2020/2021
Фото: пресс-служба
Новая коллекция Jean Gritsfeldt сезона 2020/2021
Фото: пресс-служба
Новая коллекция Jean Gritsfeldt сезона 2020/2021
Фото: пресс-служба
Новая коллекция Jean Gritsfeldt сезона 2020/2021
Фото: пресс-служба
Новая коллекция Jean Gritsfeldt сезона 2020/2021
Фото: пресс-служба
Новая коллекция Jean Gritsfeldt сезона 2020/2021
Фото: пресс-служба
1/7

В коллекции Out Of System использованы переработанные вещи, вареный деним, фирменный трикотаж с изображением вымирающих животных, принты в виде генеалогических срезов камней, аксессуары из устричных раковин и кристаллов Swarovski.

Эксклюзивный саундтрек для показа создала группа WAVEWALKRS, а видеоарт на тему стихий и глобальных катастроф реализовал моушн-дизайнер Евгений Лех.

Полную программу Ukrainian Fashion Week FW 20-21 узнайте в нашем материале.

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