Как прошло открытие Ukrainian Fashion Week 2020/2021: фото звездных гостей

Катя Осадчая, Евгений Кот, Анна Ризатдинова и другие звезды посетили показ Жана Грицфельдта

Звездные гости показа Jean Gritsfeldt Фото: пресс-служба

В субботу, 1 февраля, стартует масштабное событие в мире украинской моды – Ukrainian Fashion Week 2020/2021. Начнется Неделя моды традиционны в киевском Мыстецком Арсенале. Первым свою новую коллекцию сезона осень/зима — 2020/2021 представил украинский дизайнер Jean Gritsfeldt.

Смотрите сюжет об украинской Неделе моды:

Коллекция Out Of System посвящена теме глобальных катастроф и климатических изменений. Украинский дизайнер показал, каким видит будущее поколение людей через тысячу лет.

"Что они будут нести в этот мир, какие ценности проповедовать? Я уверен, что поколение будущего на клеточном уровне будет потреблять осознанно, прогрессивно мыслить и разрушать устаревшие стереотипы. Сегодня все более злободневным становится вопрос осознанного потребления. Человек часто бездумно тратит земные ресурсы: слово "хочу" кричит, заглушая истинное "надо"", – говорит Жан Грицфельдт об идее коллекции Out Of System.

Среди гостей на показе Жана Грицфельдта также были Катя Осадчая, Даша Трегубова, Анна Ризатдинова, Виталина Ющенко, Дмитрий Каднай, Фил Коляденко, Евгений Кот, Виктория Батуи, Рамина Эсхакзай, Ольга Шурова, Светлана Вольнова и другие.

Алексей Суханов и Савик Шустер Фото: пресс-служба Катя Осадчая Фото: пресс-служба Даша Трегубова Фото: пресс-служба Евгений Кот Фото: пресс-служба Анастасия Кожевникова Фото: пресс-служба Дмитрий Каднай Фото: пресс-служба Анна Ризатдинова Фото: пресс-служба 1/7

По подиуму в качестве модели прошла певица и композитор Анастасия Кожевникова, экс-участница группы "ВИА Гра". Артистка разделяет взгляды Жана Грицфельдта на тему экологии и осознанного потребления, поэтому с радостью согласилась стать частью fashion-шоу.

Новая коллекция Jean Gritsfeldt сезона 2020/2021 Фото: пресс-служба Новая коллекция Jean Gritsfeldt сезона 2020/2021 Фото: пресс-служба Новая коллекция Jean Gritsfeldt сезона 2020/2021 Фото: пресс-служба Новая коллекция Jean Gritsfeldt сезона 2020/2021 Фото: пресс-служба Новая коллекция Jean Gritsfeldt сезона 2020/2021 Фото: пресс-служба Новая коллекция Jean Gritsfeldt сезона 2020/2021 Фото: пресс-служба Новая коллекция Jean Gritsfeldt сезона 2020/2021 Фото: пресс-служба 1/7

В коллекции Out Of System использованы переработанные вещи, вареный деним, фирменный трикотаж с изображением вымирающих животных, принты в виде генеалогических срезов камней, аксессуары из устричных раковин и кристаллов Swarovski.

Эксклюзивный саундтрек для показа создала группа WAVEWALKRS, а видеоарт на тему стихий и глобальных катастроф реализовал моушн-дизайнер Евгений Лех.

Полную программу Ukrainian Fashion Week FW 20-21 узнайте в нашем материале.

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