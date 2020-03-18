Как разнообразить мужской гардероб: советы по стилю

Стилист телеканала "Украина" Ильяс Сахтара рассказал, как разнообразить мужской гардероб

10 марта в 11:20 на телеканале "Украина" состоялась премьера третьего сезона парного мейковер-шоу "Місія: краса". Ведущий проекта и стилист телеканала "Украина" Ильяс Сахтара рассказал, как разнообразить мужской гардероб: сделать его более стильным и оригинальным.

Для большинства мужчин одежда не имеет особого значения. И есть даже вещи, которые мужчины называют "не убиваемыми" и носят их десятилетиями. А что касается мужчин, у которых рыжий цвет волос, они нередко предпочитают только один цвет в одежде – коричневый.

Один из комплектов для повседневной жизни – это футболка пудрового цвета, светлая сорочка, брюки-чиносы бордового цвета и коричневые броги.

Стилист Ильяс Сахтара Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Все цвета подобраны так, чтобы не перекричать цветовой тип рыжего мужчины. И первую скрипку играет его лицо. Часто образу многих мужчин нужно добавить немного лоска. И предложенный комплект одежды – отличный вариант для тех, кто не привык меняться. Надев эти вещи, у мужчины мгновенно появится желание и дальше экспериментировать со своим внешним видом", – поделился Сахтара.

А вот классический стиль для повседневной жизни поменяет отношение мужчин к себе. Один из вариантов smart casual – темно-зеленый пиджак в клетку, светлый пуловер, темные укороченные джинсы и кроссовки.

"Кроссовки добавляют легкости образу, делают его более молодежным", – объяснил Ильяс Сахтара.

Фото: Pinterest

Если мужчина привык носить теплую одежду, то вместо привычных свитеров под пиджак подойдет пуловер. Светлый цвет освежит образ и перенесет акцент на стильный темно-зеленый пиджак.

Мужчины не всегда готовы надеть укороченные джинсы, но именно этот фасон подчеркивает энергичность образа и в то же время делает намек на деловой стиль. В такой одежде мужчина будет выглядеть более уверенным в себе.

"Стильно выглядеть можно всегда. И красота всем по карману. Для большинства мужчин одежда часто служит всего лишь защитой от непогоды. То есть они считают, что вещь должна быть практичной и не более, – сказал Ильяс Сахтара. – А потом мужчины жалуются на то, что женщины не обращают на них внимание".

Фото: Pinterest

Многие носят джинсы, которые длиннее или шире, чем нужно. Либо они на 1-2 размера больше. Иногда мужчины отказываются носить джинсы, которые им кажутся узкими. "Есть джинсы скинни, которые, как колготы, очень сильно обтягивают. А есть модель джинсов, которые просто заужены", – объяснил Ильяс Сахтара. Причем именно они добавляют мужчине солидности.

К таким джинсам подойдет пиджак из трикотажа. "Он мягкий, не сжимает движений и практически выполняет роль кофты: теплый, комфортный, мягкий", – объяснил Илья Сахтара. Если выбрать темно-синий пиджак, то с ним будет отлично сочетаться пуловер более светлого оттенка.

В качестве обуви подойдут кроссовки темно-синего цвета, но желательно выбрать на толстой подошве. Они комфортны, поэтому в них очень удобно.

Мужчина в такой одежде будет выглядеть стильно и в то же время солидно.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать пальто на весну: советы дизайнеров.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться