Как сделать макияж на 1 сентября в домашних условиях: видеоуроки

Учимся делать простой и нежный макияж в школу и колледж

Школьный макияж для подростков к 1 сентября 2019 Фото: Pinterest

Выглядеть отменно на праздничной линейке 1 сентября хочется, а вот тратить время и деньги на профессионального визажиста нет желания, тогда учимся создавать школьный макияж в домашних условиях. Тем более, что для старшеклассников макияж не должен быть броским, поэтому много времени вы не потратите. Если сами не совсем уверены в своих силах, попросите маму или сестру накрасить вас.

Для начала определитесь, какой макияж хотите сделать на 1 сентября – нюдовый или более насыщенный, от этого уже можно и отталкиваться при выборе косметики и кистей. Если вам больше близок нежный макияж, то помочь вам в его создании могут:

тональный крем,

пудра с легкой текстурой,

пудровые тени с легким мерцанием,

хайлайтер,

тушь,

карандаш для бровей и губ (заменить можно блеском).

Смотрите видеоурок, как самостоятельно сделать макияж на 1 сентября:

Легкий макияж к 1 сентября можно сделать также при помощи всех вышеперечисленных видов косметики, за исключением теней. В данном случае подчеркнуть глаза вы сможете при помощи туши. На более проблемной коже недостатки и высыпания поможет скрыть консилер, который визажисты советуют наносить точечно, слегка втирая на проблемные участки.

А, если на праздничной линейке вам хочется выглядеть более ярко, чем в обыденные школьные дни, тогда предлагаем посмотреть пошаговое видео красивого макияжа к первому звонку. Для того, чтобы сделать такой male up вам понадобится палитра теней и кисточки для растушовки, желательно из натуральных волокон.

Также предлагаем вам в нашей подборке лучшие идеи макияжа для старшеклассниц на 1 сентября.

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