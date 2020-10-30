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Как сделать самый страшный макияж на Хэллоуин

Сегодня, 13:57

Самый страшный праздник года уже близко, а мы знаем, какой можно сделать макияж, чтобы всех удивить

Уже завтра, 31 октября, наступит Хэллоуин-2020. А это значит, что если вы еще не придумали образ к празднику, самое время запрыгнуть в последний вагон до станции "быстрый и несложный макияж на Хэллоуин". Уверяем вас, создать эффектный образ можно самостоятельно. Тем более, что в сети есть Масса примеров, которыми можно вдохновиться.

Среди фаворитов стоит отметить образы зомби и всевозможных мертвых невест. Они яркие и их достаточно легко нарисовать, имея под рукой палетку теней, пудру, кисточки и немного фантазии.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Нарисуйте широкую улыбку жидкой подводкой и подведите кончики к глазам, чтобы создать образ а-ля Пеннивайз.

Фото: Pinterest

Немного поиграть с цветами никто не запрещал. Используйте любимые оттенки, чтобы образ скелета был немного веселее.

Фото: Pinterest

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Черного много не бывает. Подведите глаза и растушуйте тени вокруг век, для эффекта пустых глазниц. Не забудьте о черной помаде, и мейк мертвеца готов.

Фото: Pinterest

Очень светлая пудра, фиолетовые и зеленые тени – это все пригодится для макияжа в стиле Битлджус. Можете также нанести немного зеленого на волосы.

Фото: Pinterest

Образ пугала на Хэллоуин весьма актуален. Для его создания вам понадобятся черный карандаш, оранжевые тени и жидкая подводка.

Фото: Pinterest

Жидкая подводка для глаз имеет такое множество применений. Чтобы добиться такого образа скелета, вам просто понадобится хорошая палитра для контуров и жидкая подводка.

Фото: Pinterest

Еще один очень страшный вариант для этого Хэллоуина, и снова подводка в помощь!

Фото: Pinterest

Как вы могли убедиться, чтобы сделать эффектный макияж на Хэллоуин, нужно всего лишь воспользоваться средствами из вашей косметички.

Еще больше образов для Хэллоуина-2020 мы публиковали здесь. Также смотрите 10 лучших масок на "коронавирусный" Хэллоуин в 2020 году.

Все подробности в спецтеме Halloween-2020

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Источник: Сегодня
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