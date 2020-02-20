Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как скрыть неидеальные ноги: ответ стилиста

Ильяс Сахтара рассказал, какую одежду выбрать женщине, если у нее неидеальные ноги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:25

Ведущий первого на украинском телевидении парного мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканале "Украина" Ильяс Сахтара объяснил, что нужно носить женщине, если она считает, что у нее кривые ноги.

"Кривые ноги – это проблема!" – считают некоторые женщины и почему-то выбирают обтягивающие штаны, которые подчеркивают неидеальную фигуру. Блуза с завышенной талией, юбка чуть ниже колен и туфли на высоком каблуке – идеальный вариант для женщин, которые недовольны формой ног. А если есть сомнения, будет ли это красиво смотреться, поэкспериментируйте!

Читайте также:
Назад в 70-е: что мы будем носить этой весной

Благодаря блузе яркого цвета, все внимание обращено на верхнюю часть фигуры. Юбка-карандаш длиной чуть ниже колен скроет не идеальные ноги, а туфли на высоком каблуке визуально сделают ваши ножки стройнее.

Если продолжать эксперимент, то к яркой блузе можно выбрать юбку белого цвета. Тогда и на деловой встрече, и на праздничном мероприятии вы будете великолепно выглядеть.

Ильяс Сахтара
Ильяс Сахтара
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Еще один секрет: обувь телесного цвета также визуально удлиняет ноги. Поэтому кроссовки отменяются, выходите в свет на каблуках!

Смотрите эксклюзивное интервью с Ильясом Сахтара – видео:

Напомним, первое на украинском телевидении мейковер-шоу для пар "Місія:краса" успешно стартовало в эфире телеканала "Украина" в 2018 году. "Місія:краса" не прибегает к пластической хирургии и не изнуряет героев диетами, поскольку команда проекта уверена – все, что нужно для красоты и счастья, уже есть внутри нас. Третий сезон шоу зрители увидели в марте.

Ранее мы рассказывали о самых модных окрашиваниях волос 2020: главные тренды сезона весна-лето. Кроме того писали, какими цветами пополнить гардероб этой весной.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
С чем носить пальто этой весной: beauty-урок от Елены Зеленской Как прошел показ Жана Грицфельдта 2020/2021: фото звездных гостей Зима без снега: 5 модных образов на каждый день
стиль ноги телеведущий Ильяс Сахтара
Реклама

Новости партнеров

Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
Врожденная мутация: жена Бибера показала последствия болезни
Врожденная мутация: жена Бибера показала последствия болезни

Популярные статьи

Вчера, 18:25Психология

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

Вчера, 10:16Fun

19-летний парень откопал древний клад возрастом две тысячи лет: фото

Вчера, 10:05Food

Масленица 2020: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

18 февраляСтиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды сезона весна-лето

18 февраляFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на год

18 февраляEvents

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

18 февраляFood

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

18 февраляТехно

Мороз и Tesla: с какими проблемами сталкиваются владельцы электромобилей

17 февраляFun

Девушка уронила кольцо в раковину: спустя 47 лет его нашли на другом конце света

17 февраляEvents

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

17 февраляFun

Щенок чихуахуа подружился с голубем: забавные фото и видео

17 февраляШоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фигурой в мини-бикини

17 февраляТехно

Сколько стоит PlayStation 5: Sony вынуждена поднять цену

17 февраляFun

17 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

17 февраляWellness

Лунный календарь стрижек на март 2020: когда можно стричь волосы

17 февраляТехно

Удалить немедленно: Microsoft выпустила проблемный патч для Windows 10

Новости партнеров

Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Творожная запеканка без муки и манки
Творожная запеканка без муки и манки
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
Курица с апельсинами. Необычный рецепт приготовления
Курица с апельсинами. Необычный рецепт приготовления
Медики назвал орехи, которые нельзя есть
Медики назвал орехи, которые нельзя есть
Не делайте этого после еды ни в коем случае!
Не делайте этого после еды ни в коем случае!
Электронные сигареты – вредны. Исследование американских врачей
Электронные сигареты – вредны. Исследование американских врачей
Кардиологи назвали главное правило правильного питания
Кардиологи назвали главное правило правильного питания