Как скрыть неидеальные ноги: ответ стилиста

Ильяс Сахтара рассказал, какую одежду выбрать женщине, если у нее неидеальные ноги

Ведущий первого на украинском телевидении парного мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканале "Украина" Ильяс Сахтара объяснил, что нужно носить женщине, если она считает, что у нее кривые ноги.

"Кривые ноги – это проблема!" – считают некоторые женщины и почему-то выбирают обтягивающие штаны, которые подчеркивают неидеальную фигуру. Блуза с завышенной талией , юбка чуть ниже колен и туфли на высоком каблуке – идеальный вариант для женщин, которые недовольны формой ног. А если есть сомнения, будет ли это красиво смотреться, поэкспериментируйте!

Благодаря блузе яркого цвета, все внимание обращено на верхнюю часть фигуры. Юбка-карандаш длиной чуть ниже колен скроет не идеальные ноги, а туфли на высоком каблуке визуально сделают ваши ножки стройнее.

Если продолжать эксперимент, то к яркой блузе можно выбрать юбку белого цвета. Тогда и на деловой встрече, и на праздничном мероприятии вы будете великолепно выглядеть.

Ильяс Сахтара Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Еще один секрет: обувь телесного цвета также визуально удлиняет ноги. Поэтому кроссовки отменяются, выходите в свет на каблуках!

Смотрите эксклюзивное интервью с Ильясом Сахтара – видео:

Напомним, первое на украинском телевидении мейковер-шоу для пар "Місія:краса" успешно стартовало в эфире телеканала "Украина" в 2018 году. "Місія:краса" не прибегает к пластической хирургии и не изнуряет героев диетами, поскольку команда проекта уверена – все, что нужно для красоты и счастья, уже есть внутри нас. Третий сезон шоу зрители увидели в марте.

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