Как сочетать цветные колготки: урок стиля от Маши Ефросининой

Украинская ведущая надела яркий весенний наряд

Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая Маша Ефросинина, которая на днях посетила светское мероприятие в элегантном брючном костюме от Chloé, порадовала подписчиков Instagram новым весенним образом.

Читайте также Маша Ефросинина эмоционально ответила хейтерам: видео

Одним из главных трендов весны 2019 года являются цветные колготки. И пока вы не знаете, как их сочетать с легкими весенними платьями, украинская звезда делится идеей. На фото Маша позирует в голубом длинном платье с рюшами и большими рукавами-фонариками. Изделие украшено бело-черной вставкой из шифоновой ткани с бордовой полоской.

Украинская знаменитость в голубом весеннем наряде Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Яркости образу придают плотные капроновые колготки в тон платью и туфли-лодочки на низком каблуке со стильным леопардовым принтом. Ультрамодный look звезды довершили многочисленные браслеты на руке и серьги-висюльки.

Ранее в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle Маша Ефросинина рассказала о неожиданном повороте в жизни и прокомментировала слухи о беременности.

К слову, украинская ведущая откровенно рассказала о своих внутренних переживаниях и страхах. Детали смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram