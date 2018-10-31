Как создать образ на Хэллоуин: простые правила

Для того, чтобы выглядеть отлично на праздник, нужно совсем чуть-чуть постараться

Как создать образ на Хэллоуин. Фото: instagram/ebruyigitofficial

Каждый год в канун Дня всех святых, который выпадает на 31 октября, многие отмечают Хэллоуин. И хотя к нам этот праздник пришел не так давно, в офисах и торговых центрах задолго до конца месяца начинают опутывать искусственной паутиной витрины и лестницы, а по углам расставлять тыквы с вырезанными оскалами.

И поскольку в этом году Хэллоуин припадает на будний день, можно не дожидаться вечера, а отправляться в костюме прямо на работу. Для чего, разумеется, необходимо заранее тщательно продумать образ, чтобы выглядеть на все сто.

Костюм

Главный атрибут этого дня – одежда. И если вы не знаете, кем именно хотите стать, всегда можно подсмотреть идеи у тех, кто лучше разбирается во всякого рода костюмах, имея под рукой стилистов. Речь идет, конечно же, о звездах. Например, американская светская львица Ким Кардашьян ежегодно умудряется удивить общественность каким-нибудь неожиданным образом. Кем она только не была – Русалочкой, Красной шапочкой, принцессой Жасмин, скелетом и даже Чудо-женщиной.

Ким Кардашьян в образе Чудо-женщины Фото: Vogue.ua

Ничуть не отстают отечественные звезды шоу-бизнеса. Буквально на выходных популярная телеведущая Катя Осадчая вместо привычной шляпки примерила настоящие рога. Тогда как ее коллега Леся Никитюк, вдохновившись историей Голливуда, выбрала образ легендарной Мэрилин Монро.

Леся Никитюк в образе Мэрилин Фото: instagram/lesia_nikituk

Если же вы не готовы долго раздумывать над созданием праздничного наряда, всегда можно прибегнуть к помощи интернет-магазинов, где буквально за десять минут удасться выбрать костюм на любой вкус – ведьмы, мертвой невесты, монахини или привидения.

Прическа

Что вы будете делать со своими волосами, напрямую зависит от выбранного костюма. Если его неотъемлемым атрибутом будет головной убор, вроде, шляпы ведьмы или капюшона Красной шапочки, то думать особо не придется. Если же образ не предполагает ничего, кроме волос, их можно распустить, начесать или покрасить из баллончика специальной краской, которую потом легко можно смыть.

Прическа на Хэллоуин Фото: instagram/sv_hairstyle

Макияж

Использование косметики также связано с основным нарядом. Подбирать макияж можно как под цвет костюма, так и наоборот – играть на контрасте. Если вы решили стать одной из представительниц подводного мира или героиней мультфильма "Труп невесты", можно использовать в качестве подсказки макияж барбадосской звезды Рианны, сделанный в фиолетовых тонах.

Макияж на Хэллоуин от Рианны Фото: nstagram/fentybeauty

Также свой вариант мейка накануне праздника представила юная бизнес-леди Кайли Дженнер, которая советует использовать более яркие оттенки, сочетая их в большом количестве.

Но если вы хотите не просто накрасить глаза, а сделать акцент на самом лице, тогда на помощь придут советы из интернета, пользователи которого чуть ли не соревнуются в создании самого эффектного образа на Хэллоуин, к которому можно и костюм не подбирать.

Макияж на Хэллоуин Фото: instagram/rip_makeup

Маникюр

Может стать как дополнением к основному образу, например, черный лак под костюм ведьмы или зеленые ногти для русалки. Так и существовать отдельно, в случае, если вы решите сделать акцент только на ногтях. Если обратиться к мастерам из Instagram, то на покупку дорогостоящего костюма и правда не придется тратиться, поскольку они рисуют на ногтях просто невероятные картины.

Фото: instagram/elenasergeeva7894

Напомним, ранее мы делились пугающими и странными историями от знаменитостей, связанными с Хэллоуином. Некоторые из них утверждают, что сталкивались с призраками, а кое-кто даже смог...заняться сексом с привидением.