Как стать королевой бала? Выбираем платье мечты на выпускной 2019

Красивые идеи платьев для юных леди

Выпускные наряды для школьниц Фото: Pinterest

Школьные годы – это время беззаботности и легкости, а вот окончание учебы знаменует переход во взрослую жизнь. И самым главным рубежом служит выпускной вечер, когда ученики отмечают свое прощание с детством. И так хочется, чтобы этот вечер был особенным, а наряд незабываемым. Сегодня.Lifestyle помогут вам определиться с самым важным атрибутом школьного бала – выпускным нарядом, под который потом можно уже смело подбирать макияж, прическу и аксессуары.

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В 2019 году модными фасонами платья считаются модели с отголосками 80-х годов. Это наряды с широким поясом на талии, яркими цветами или узором в горошек. Но если вы не гонитесь за трендами, можно остановить свой выбор на классических вариантах: длинных платьях с открытым верхом или небольшим разрезом. И тогда статус королевы бала вам гарантирован.

Красивые платья для школьного бала

Классика никогда не надоест! Но лучше в 2019 году не делать ставки на пышные наряды, помпезность нынче не в моде! Обратите внимание на монохромные облегающие платья, которые особо актуальны для стройных девушек. Если вы наоборот хотите прикрыть неточности в фигуре, выбирайте фасоны со свободным низом и поясом на талии. Такие хитрости помогут сместить акценты на достоинствах.

Модные платья на выпускной 2019-2020 Фото: Pinterest Модные платья на выпускной 2019-2020 Фото: Pinterest Модные платья на выпускной 2019-2020 Фото: Pinterest Модные платья на выпускной 2019-2020 Фото: Pinterest Модные платья на выпускной 2019-2020 Фото: Pinterest 1/5

Что касается цветовой гаммы, пожизненно актуальны красный, черный и белый цвета. Если вы не сторонник традиционных вариантов и вам хочется яркости, сделайте ставку на желтом, изумрудном, синем оттенках или выбирайте платья с блестками. Они, между прочим, еще продолжают быть самыми популярными среди выпускниц.

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Короткие платья на выпускной 2019

Лето, солнце и жара! Кому хочется изнурять себя многослойной тканью, которая не дает телу дышать?! Короткие платья – отличная альтернатива для девушек, для которых комфорт превыше внешнего вида. Особенно актуальны сейчас платья бэби-долл – и подчеркивают фигуру и максимально открывают части тела, чтобы свободней дышалось. Для низких ростом выпускниц – такой вариант настоящее спасение для выпускного, ведь можно удачно подчеркнуть ноги и визуально удлинить их.

Идеи коротких платьев для школьного бала Фото: Pinterest Идеи коротких платьев для школьного бала Фото: Pinterest Идеи коротких платьев для школьного бала Фото: Pinterest Идеи коротких платьев для школьного бала Фото: Pinterest Идеи коротких платьев для школьного бала Фото: Pinterest 1/5

Асимметрия – необычный выбор выпускного платья

Для любительниц неординарности в стиле подойдут платья с асимметрией. Такие фасоны, к слову, предпочитает голливудская актриса Ева Лонгория. Главное преимущество подобных нарядов – укороченный перед и длинный шлейф, вроде платье не короткое, но и в тоже время не путается под ногами. Тоже и касается верхней части – одно плече можно оголить, а второе скрыть под длинным или средним рукавом.

Платье для выпускного 2019 года с асимметрией Фото: Pinterest Платье для выпускного 2019 года с асимметрией Фото: Pinterest Платье для выпускного 2019 года с асимметрией Фото: Pinterest Платье для выпускного 2019 года с асимметрией Фото: Pinterest Платье для выпускного 2019 года с асимметрией Фото: Pinterest Платье для выпускного 2019 года с асимметрией Фото: Pinterest 1/6

Ампир – платья на выпускной в греческом стиле

Выпускные платья в греческом стиле Фото: Pinterest Выпускные платья в греческом стиле Фото: Pinterest Выпускные платья в греческом стиле Фото: Pinterest Выпускные платья в греческом стиле Фото: Pinterest Выпускные платья в греческом стиле Фото: Pinterest 1/5

Во-первых, такие наряды безумно красивые, а во-вторых – нежные. Чтобы не выглядеть на несколько лет старше, выбирайте платья в греческом стиле. Ко всему прочему, к таким фасонам легко подобрать прическу и макияж, ведь сам по себе стиль достаточно простоват и его можно обыграть интересными идеями.

А если вы точно решили, что банальное вечернее платье не для вас, Сегодня.Lifestyle сделали подборку актуальных и стильных брючных костюмов для выпускного 2019 года.

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