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Как стать звездой: актриса из "Игры престолов" пришла на вечеринку в платье Mango

Натали Дормер выбрала наряд, который может надеть каждая

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:39
Натали Дормер. Фото: Getty
Натали Дормер. Фото: Getty

Натали Дормер, известная большинству по роли в нашумевшем сериале "Игра престолов", которая не так давно рассказала, как она страдала от травли со стороны более ярких и успешных одноклассниц в школьные годы, пришла на одну из вечеринок в простом образе, который может повторить каждая.

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Натали Дормер
Фото: Getty

Звезда посетила одну из лондонских вечеринок в тотал-луке от бренда Mango. На ней было длинное платье с анималистичным принтом в оранжево-коричневых тонах. И коричневые ботильоны, которые идеально под него подходили. В таком наряде смело можно отправиться встречать Новый год или надеть на корпоратив, которых в ближайший месяц у всех будет немало.

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Натали Дормер
Фото: Getty

Напомним, ранее популярная британская актриса снялась в фотосессии для журнала Zink Magazine. Натали на его страницах предстала в образе роковой и суровой женщины, не знающей компромиссов.

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Источник: "Сегодня"
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