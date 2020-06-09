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Как стильно носить костюм-двойку: эффектный образ от Тины Кароль

Сегодня, 15:19

Певица примерила главный тренд этого года

Певица и судья "Голосу країни" Тина Кароль, которая недавно блеснула плоским животом в эффектном наряде, продемонстрировала впечатляющий образ в трендовом костюме.

Тина победила в номинации "Баллада года – 2020" музыкальной премии "Золотая жар-птица – 2020" за композицию "Вільна", которую она исполнила вместе с Юлией Саниной. В Сети обсуждают новый лук исполнительницы.

Получать награду Тина Кароль прибыла в брючном костюме нежно-голубого цвета украинского бренда The COAT by Katya Silchenko. Именно такие костюмы в пастельных тонах очень популярны в сезоне весна-лето – 2020.

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Фотографии, на которых артистка позирует со статуэткой, демонстрируя аутфит, опубликованы на ее фан-странице в Instagram.

Тина Кароль | Фото: instagram.com/__sinful_angel/

Образ Кароль дополнила нюдовым кроп-топом и красными туфлями. Певица также выбрала традиционный для себя мейкап – красные губы, слегка подведенные глаза. Волосы Тина уложила на бок волнами.

Тина Кароль | Фото: instagram.com/__sinful_angel/

К слову, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как носить брюки и пиджаки весной-летом – 2020: гид по актуальным моделям.

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