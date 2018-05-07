Как ухаживать за волосами: советы от актрисы Ольги Сторожук

Волосы подвержены постоянному стрессу, влиянию солнца, воды и зачастую не совсем правильному уходу

Актриса Ольга Сторожук. Фото: Евгений Лузан

Весной, как известно, не только всё оживает, расцветает и придаёт сил, а и появляется авитаминоз, желание перемен и мысли о том, как сохранить и приумножить свою красоту. Особенно это касается волос – они подвержены постоянному стрессу, влиянию солнца, воды и зачастую не совсем правильному уходу. О том, как уберечь свои волосы и придать им жизни Сегодня.Lifestyle рассказывает актриса ситкома "СуперКопы" (телеканал НЛО TV) Ольга Сторожук:

"Мне часто задают вопрос, как мне удалось отрастить длинные волосы, несмотря на постоянные укладки. С работой актрисы — это действительно не просто. За один съёмочный день прическа героини может поменяться много раз, то выпрямление утюжками, то завивка плойкой, и так по кругу. Правда, и в повседневной жизни мы подвергаем волосы миллионам опасностей. Но у меня есть свои секретики, которые будут полезны всем, в том числе и beauty-маньякам. Я составила список того, что категорически делать нельзя, и того, чем стоит заняться

Актриса Ольга Сторожук Фото: Евгений Лузан

DON'TS:

Нельзя расчесывать мокрые волосы, они легче рвутся и ломаются именно пока мокрые. Поэтому сначала сушим, а потом расчесываем.

Ни в коем случае не отжимайте волосы после того, как помыли, выкручивая их. Так вы их сильно травмируете.

В актерской жизни не обойтись без фена, плойки и утюжков, так что приходится терпеть. Лучше, конечно, избегать термообработки или хотя бы давать волосам "каникулы" – это будет очень полезно.

Чем чаще вы моете волосы, тем больше травмируете. Не стоит их мыть каждый день.

От лака волосы становятся ломкими. Я не использую пенку и лак для волос совсем, но на съемках безжалостно заливают волосы лаком, с этим ничего не поделаешь. Иногда можно, если осторожно.

Я очень люблю море, а вот для волос соленая вода вредна. Минимизировать воздействие морской воды можно с помощью масла (кокосовое, аргановое, миндальное и др). Вместо вреда от соли получаем полезную маску!

Маску для волос и кондиционер нельзя наносить на корни волос, только на длину и обязательно на кончики.

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DOS:

Натуральные масла – спасение для волос, особенно coconut oil и argan oil. Они идеально питают и увлажняют. После этого волосы сияют!

Советую выбирать шампуни из профессиональных линий без сульфатов и лишних добавок.

Если нужно укрепить корни волос, репейное масло – настоящий спаситель. Это масло втирается в кожу головы до мытья.

Я не использую и не советую использовать стандартные щетки и расчески с твердыми зубцами, вместо этого – только с натуральным ворсом (такие расчески часто используют для начесов). Они легко расчёсывают волосы, не травмируют их и не обрывают кончики.

И помните, что красота волос зависит еще и от того, что вы едите, насколько высыпаетесь и как умеете бороться со стрессом."

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