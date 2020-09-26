Как в Черкассах возрождают старинную украинскую традицию делать свадебные венки (видео)

Мастерицы из Черкасс научились делать копии аутентичных головных уборов

Свадебные венки, такие как носили в древности, делают в Черкассах. Говорят, они точно подарят счастье и хорошую судьбу. Как мастерицы создают венки и что их на это вдохновило – узнавали "Сегодня".

Сюжет Юлии Сухаревской и Юрия Подлисевича Видео: Сегодня

Две Елены показывают свои ценные сокровища – древние фото, на которых люди одеты в аутентичные костюмы. Для подруг главное здесь – свадебные венки. Мастерицы научились делать копии этих головных уборов. В основе венка – восковичка – кусочек проволоки, обернутый бумагой и ватой, который надо несколько раз обмакнуть в парафин, пока не образуется капля желаемой формы.

"Мы путешествуем селами, уже у нас было несколько таких поездок, мы называем их экспедициями. Находим людей, которые помнят мастериц прошлого. Еще живы бабушки, им за 80-90 лет, которые делали такие венки раньше", – делится мастерица Елена Афанасенко.

Раньше женщины в селах делали венки в свободное от работы время. Использовали все, что было в хозяйстве – различные цветы, кукурузу, лишнюю бумагу, проволоку, а на молокозаводах получали такую ​​желанную в те времена фольгу.

В Черкассах делают старинные свадебные венки Фото: Depositphotos

Размер и цвет венка зависели от фантазии их творца. Главный секрет – хорошо обработать парафином сам цветок. Он придает растениям более темный цвет и они становятся, как стеклянные.

"Должно быть желание что-то делать, поверьте, когда у вас нет настроения, и венок просто не нравится сам по себе, вы его не сделаете", – говорит мастерица Елена Почтарева.

Женщины возрождают украинский свадебный головной убор уже более двух лет. Сейчас в коллекции у подруг больше полсотни венков. Решили, что когда завершат свой проект, подарят венки местным музеям.

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