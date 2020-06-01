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Как выбрать идеальную модную блузку: на лето и не только

Сегодня, 19:42

В этом сезоне актуальны открытые плечи, необычные рукава и шнуровка

Блузка позволяет создавать шикарные и модные образы на любой случай жизни. Ее можно сочетать с любимой юбкой, с брюками, джинсами и даже шортами.

Если в вашем гардеробе еще нет шикарной блузы, рекомендуем ее приобрести, так как эта деталь идеально впишется в строгий дресс-код и в романтичный образ. Сегодня.Lifestyle рассказывает, какие фасоны блузок будут в моде в следующем сезоне.

Ранее мы писали, какие модные фасоны юбок сезона весна-лето 2020, с чем и как их носить.

Модные блузки 2020-2021
Модные блузки 2020-2021
Фото: Pinterest

Среди главных трендов в этом году блузки из атласа, шифона, классического кроя и с объемными рукавами и воланами, воротником-стойкой и декольте. Если говорить о цвете, то актуальными считаются пастельные тона, а также всевозможные аппликации и "кричащие" принты.

Акцент на рукава

Самые модные блузки 2020 года обязательно должны иметь пышные рукава. Короткие "фонарики" или объемные буфы, длинные и экстравагантные – все это уже чрезвычайно популярно.

Блуза с объемными рукавами | Фото: Pinterest

Носить такие блузы можно с юбками миди и даже мини, с кюлотами, под каблук или платформу. Интересное сочетание – с классическими брюками или джинсами, с крупными однотонными кроссовками. Элегантная блуза будет гармонично смотреться с брюками-клеш.

Модные блузки фото | Pinterest

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Открытые плечи

Свободу плечам и ключицам! Must have этого сезона – модели со спущенными плечами, позволяющие выглядеть чувственной и слегка загадочной. Такая вещь делает силуэт легким и свободным. Идеальный вариант для свидания.

Блуза с открытыми плечами | Фото: Pinterest

Блузка с открытыми плечами подойдет и для повседневной носки в паре с простым и лаконичным низом – джинсами, шортами, юбкой.

Как носить блузу с открытыми плечами | Фото: Pinterest

Прозрачные ткани

Прозрачные блузки 2020 – фаворит нашего модного списка. Этот смелый элемент гардероба дополняет образ изысканностью и привлекательностью. Блузы из шифона или сетки комбинируйте с бра или топами. Можно надеть юбку, но избегайте слишком смелых разрезов.

Как носить прозрачную блузку | Фото: Pinterest

Не бойтесь многослойности и декора. Блузка может быть в горох, с лентами, бантами и складками. Попробуйте примерить блузу с базовыми вещами – джинсами, брюками на высокой посадке.

С чем носить прозрачную блузу | Фото: Pinterest

Шелк!

Блуза из гладкой ткани стала настоящей классикой в мире моды. Немного свободная, с длинными рукавами и на пуговицах она идеально миксуется с чем-угодно. Создавайте сексуальные образы с миди юбкой карандаш, надевайте блузу под джинсы – доверьтесь своему вкусу.

С чем носить шелковую блузку | Фото: Pinterest

Блузу с длинным рукавом из шелка можно носить в офис или одеть на прогулку. Строгий деловой стиль или воздушный и повседневный – выбор за вами.

С чем носить блузу | Фото: hofsisters.com

Недавно мы также рассказывали с чем носить mom-джинсы: фотоподборка образов для города.

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