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Как выбрать пальто на весну: советы дизайнеров

Пик сезона весна 2020 – кожаное пальто

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:23

До весны еще две недели, а модницы уже готовят обновки. Даже Елена Зеленская успела показать, как стильно носить пальто в этом году. Именно пальто станет одной из первых покупок нового сезона. Как выбрать трендовую вещь и сколько за нее придется заплатить, рассказываем в этом материале.

Как выбрать идеальное пальто
Как выбрать идеальное пальто
Фото: Pinterest

В 2020 году дизайнеры предлагают встречать весну в кожаном пальто на пуговицах. Это настоящий хит сезона. Можно выбрать модель на запах без пуговиц для теплой погоды, под платье и обувь на низком каблуке.

Среди трендовых фасонов сезона весна 2020 также приталенные модели пальто в клетку, с узорами, и всевозможными рисунками. Однако выглядеть стильно все еще можно и в оверсайз. В весенних коллекциях 2020-2021 очень популярны будут пальто макси длины.

Что касается цвета, то здесь мнения экспертов расходятся. Мы же напоминаем, что в этом году в моде синий и фиолетовый цвета. Однако это не значит, что ваше пальто не может быть другого цвета.

Цена на пальто в большинстве магазинов зависит от состава изделия – а не фасона. За шерстяные модели придется заплатить от четырех тысяч гривен, а пальто из искусственных материалов можно взять вдвое дешевле.

Напомним, что недавно мы рассказывали о главных трендах весны 2020 года.

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