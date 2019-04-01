Как выбрать платье по типу фигуры и скрыть недостатки: идеи с фото

Главный критерий выбора – это тип вашей фигуры и рост

При выборе платья модницам необходимо учитывать нюансы фигуры Фото: pexels.com

Накладные карманы, армейская атрибутика, костюмы "с мужского плеча" … кажется все уже обсудили новый тренд, вошедший в этом сезоне во все женские образы.

Но, инсайдеры фешн индустрии говорят об одном – в моду в противовес маскулинности и армейской атрибутике в женский гардероб пришла неоромантика. Нежные струящиеся платья-миди, блузы и юбки из шифона и шелка.

Как носить? Кому идет? С чем сочетать? Когда уместно? Делится рекомендациями дизайнер #LOVEfp, выпускница LONDON COLLEGE OF FASHION и Central Saint Martins Ксения Карпенко.

Кому идет? Главный критерий выбора – это тип вашей фигуры и рост.

"Для девушек с широкими бедрами и узкой талии подойдут платья-миди с широким поясом и юбкой А-силуэта. Именно этот фасон уберет несколько размеров с бедер", - говорит Ксения.

При выборе платья-миди девушкам невысокого роста нужно обратить внимание на длину – подол платья не должен заканчиваться на самой широкой части голени. Асимметричный крой, который будет актуален еще несколько сезонов к ряду также визуально удлиняет силуэт. Равно как и монохром – то есть, когда весь образ выполнен в одном и том же оттенке.

Длинное платье A-силуэта в цветочный принт

Для девушек с фигурой типа "яблоко" подойдут платья прямого кроя и А-силуэта, это тот фасон, который визуально сделает вас стройнее. Козырной картой в стилизации образа станет добавление в лук немного органзы и шифона, они как раз на самом пике в неоромантике. Например, рукава из органзы сделают верх более легким, а с помощью двойных юбок из шифона вы подчеркнете стройность ног.

Идеальный вариант платья для модниц с фигурой "яблоко" Фото: pexels.com

Для визуальной компенсации широких плеч также можно использовать актуальную ныне модную тенденцию – асимметрию. Именно асимметричные горловины сбалансируют плечи.

Нежный образ для девушек с треугольной фигурой Фото: pexels.com

Стилистические приемы при выборе тренда "неоромантика" на разные поводы – работу, вечеринку, учебу или просто на прогулку.

В деловом дресс-коде допустимы платья из струящихся тканей. Важная деталь: если выбираете яркий принт, пусть фасон будет скромным. Как и обувь и аксессуары вашего образа. Если ваш образ в оттенках одного и того же цвета – допустима более яркая обувь.

В этом сезоне в моду входит принт tie-die, будто на полотно ткани разлили краски, а потом скрутили в рулон. Эта тенденция позволяет делать принт менее четко-выраженными, а значит, более нейтральными. Помним: хотите на переговорах подчеркнуть свою нейтралитетную позицию – выбираем нейтральные оттенки и образы в монохроме. Хотите настоять на своем – выбираем принт и оттенки поярче.

Декольте даже в деловом стиле допустимо, не говоря уже о сasual. Помним – хотите подчеркнуть ключицы, выбираем горловину "лодочка", хотите визуально сделать лицо более вытянутым – выбираем v-образный вырез.

Сдержанность – это new sexy. Попробуйте платья и блузы застегнуть на все пуговицы – и наблюдайте за эффектом.

Платья и образы из денима также еще долго будут в моде. Для casual-поводов – всегда и везде. Для деловых будней – в зависимости от сферы деятельности, но лучше по пятницам.

Для того, чтобы визуально создать более утонченный образ – открывайте самые тонкие части рук и ног. Это задача решается слегка закатанными рукавами, что придаст даже деловому образу расслабленности и легкости. А также минималистичной обувью, без лишних деталей и широкой платформы.

Цвет. Не так важен цвет, как его оттенок. Ваш главный козырь – это контраст внешности. Чем ниже контраст – тем более приглушенные оттенки вам к лицу. И наоборот. Что делать если хочется носить яркие цвета? Просто наносите более контрастный макияж.

Помните, неоромантика – это не просто рюши и цветочки, это легкость, хрупкость и непринужденность, которая безупречно сочетается с другими стилями в одежде и точно еще будет актуальна несколько сезонов к ряду.

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