Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как выбрать платье по типу фигуры и скрыть недостатки: идеи с фото

Главный критерий выбора – это тип вашей фигуры и рост

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:55
При выборе платья модницам необходимо учитывать нюансы фигуры
При выборе платья модницам необходимо учитывать нюансы фигуры
Фото: pexels.com

Накладные карманы, армейская атрибутика, костюмы "с мужского плеча" … кажется все уже обсудили новый тренд, вошедший в этом сезоне во все женские образы.

Но, инсайдеры фешн индустрии говорят об одном – в моду в противовес маскулинности и армейской атрибутике в женский гардероб пришла неоромантика. Нежные струящиеся платья-миди, блузы и юбки из шифона и шелка.

Читайте также
Модные цвета 2019: тенденции сезона весна/лето

Как носить? Кому идет? С чем сочетать? Когда уместно? Делится рекомендациями дизайнер #LOVEfp, выпускница LONDON COLLEGE OF FASHION и Central Saint Martins Ксения Карпенко.

Кому идет? Главный критерий выбора – это тип вашей фигуры и рост.

"Для девушек с широкими бедрами и узкой талии подойдут платья-миди с широким поясом и юбкой А-силуэта. Именно этот фасон уберет несколько размеров с бедер", - говорит Ксения.

При выборе платья-миди девушкам невысокого роста нужно обратить внимание на длину – подол платья не должен заканчиваться на самой широкой части голени. Асимметричный крой, который будет актуален еще несколько сезонов к ряду также визуально удлиняет силуэт. Равно как и монохром – то есть, когда весь образ выполнен в одном и том же оттенке.

Длинное платье A-силуэта в цветочный принт
Длинное платье A-силуэта в цветочный принт

Для девушек с фигурой типа "яблоко" подойдут платья прямого кроя и А-силуэта, это тот фасон, который визуально сделает вас стройнее. Козырной картой в стилизации образа станет добавление в лук немного органзы и шифона, они как раз на самом пике в неоромантике. Например, рукава из органзы сделают верх более легким, а с помощью двойных юбок из шифона вы подчеркнете стройность ног.

Идеальный вариант платья для модниц с фигурой "яблоко"
Идеальный вариант платья для модниц с фигурой "яблоко"
Фото: pexels.com

Для визуальной компенсации широких плеч также можно использовать актуальную ныне модную тенденцию – асимметрию. Именно асимметричные горловины сбалансируют плечи.

Нежный образ для девушек с треугольной фигурой
Нежный образ для девушек с треугольной фигурой
Фото: pexels.com

Стилистические приемы при выборе тренда "неоромантика" на разные поводы – работу, вечеринку, учебу или просто на прогулку.

В деловом дресс-коде допустимы платья из струящихся тканей. Важная деталь: если выбираете яркий принт, пусть фасон будет скромным. Как и обувь и аксессуары вашего образа. Если ваш образ в оттенках одного и того же цвета – допустима более яркая обувь.

В этом сезоне в моду входит принт tie-die, будто на полотно ткани разлили краски, а потом скрутили в рулон. Эта тенденция позволяет делать принт менее четко-выраженными, а значит, более нейтральными. Помним: хотите на переговорах подчеркнуть свою нейтралитетную позицию – выбираем нейтральные оттенки и образы в монохроме. Хотите настоять на своем – выбираем принт и оттенки поярче.

Декольте даже в деловом стиле допустимо, не говоря уже о сasual. Помним – хотите подчеркнуть ключицы, выбираем горловину "лодочка", хотите визуально сделать лицо более вытянутым – выбираем v-образный вырез.

Читайте также
Модные принты весна-лето 2019: какой рисунок выбрать

Сдержанность – это new sexy. Попробуйте платья и блузы застегнуть на все пуговицы – и наблюдайте за эффектом.

Платья и образы из денима также еще долго будут в моде. Для casual-поводов – всегда и везде. Для деловых будней – в зависимости от сферы деятельности, но лучше по пятницам.

Для того, чтобы визуально создать более утонченный образ – открывайте самые тонкие части рук и ног. Это задача решается слегка закатанными рукавами, что придаст даже деловому образу расслабленности и легкости. А также минималистичной обувью, без лишних деталей и широкой платформы.

Цвет. Не так важен цвет, как его оттенок. Ваш главный козырь – это контраст внешности. Чем ниже контраст – тем более приглушенные оттенки вам к лицу. И наоборот. Что делать если хочется носить яркие цвета? Просто наносите более контрастный макияж.

Помните, неоромантика – это не просто рюши и цветочки, это легкость, хрупкость и непринужденность, которая безупречно сочетается с другими стилями в одежде и точно еще будет актуальна несколько сезонов к ряду.

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

К слову, этой весной также актуальными будут велосипедки. Подробнее о новом тренде смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Женские шляпки: антитренд или must have в гардеробе Модные кроссовки 2019: какие модели в тренде весной Трендовые аксессуары: какие серьги выбрать в 2019 году
мода стиль тренды 2019
Реклама

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Жена украинского кума Путина стала моделью известного дизайнера
Жена украинского кума Путина стала моделью известного дизайнера
Фотофакт: дочь Кристины Орбакайте растет ее точной копией
Фотофакт: дочь Кристины Орбакайте растет ее точной копией

Популярные статьи

Сегодня, 16:15Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Сегодня, 13:15Fun

55-летняя женщина родила ребенка для дочери

Сегодня, 09:25Fun

Странный танец невесты попал на видео и рассмешил сеть

Вчера, 14:25Техно

Фиаско: Apple отправили на "кладбище" перспективный проект

Вчера, 12:39Food

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в пятом выпуске

Вчера, 12:36Wellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на неделю: Близнецам стоит проявлять активность, а Львам не хвататься за все ради денег

30 мартаТехно

Модный Windows 10: ТОП-7 нововведений апрельского обновления

30 мартаШоу-бизнес

Главное за неделю: Наталья Могилевская переехала из Киева, а Джастин Бибер уходит со сцены

30 мартаШоу-бизнес

Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства

30 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 9": страстные поцелуи, скандал и все подробности четвертого выпуска

30 мартаТехно

Сколько памяти нужно смартфону: исследование

30 мартаШоу-бизнес

Участницы шоу "Холостяк 9" узнали о нарушении правил и устроили скандал

30 мартаТехно

Ученые поймали свет на скорости 10 миллиардов кадров: видео

30 мартаFood

Вегетарианские рецепты салатов: ТОП-5 вариантов на любой вкус

30 мартаWellness

Быстрая диета: четыре варианта экспресс-похудения

Новости партнеров

Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты
Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты
8 самых отвратительных женских привычек по мнению мужчин
8 самых отвратительных женских привычек по мнению мужчин
Безголосая «самодеятельность» собрала миллиард просмотров
Безголосая «самодеятельность» собрала миллиард просмотров
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
10 российских сериалов, за которые не стыдно
10 российских сериалов, за которые не стыдно
Королева российского шансона лишилась бизнеса
Королева российского шансона лишилась бизнеса
Чому консервація може стати отрутою і як використовувати запаси
Чому консервація може стати отрутою і як використовувати запаси
Молодая возлюбленная Петросяна осудила Елену Степаненко
Молодая возлюбленная Петросяна осудила Елену Степаненко