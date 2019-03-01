Какие сапоги носить весной 2019: самые популярные тренды
Варианты стильных сапог на весну 2019
Весна совсем близко, а значит и потепление не за горами. Пора отправлять теплую зимнюю обувь в шкаф и начать запасаться весенними обновками, ведь стильная обувь необходима для полноты образа любой модницы.
О трендах и новинках весны 2019 узнайте в нашем материале.
Главное правило от дизайнеров в этом сезоне – комфорт, вычурность и оригинальность. Не бойтесь экспериментов в выборе неординарных сапог, долой черный цвет и занудные фасоны.
Тренд весны – казаки
Если вы хотите выглядеть стильной этой весной – казаки must have в женском гардеробе. Их можно обуть под джинсы, платье и юбку. Ко всему, казаки очень удобные.
Сапоги с дополнительной шнуровкой
В моду также вошли грубые сапоги с дополнительной шнуровкой. На удивление, такая модель подходит под женственные наряды – плиссированные юбки, короткие платья и даже шорты.
Сапоги с квадратным каблуком на весну 2019
Сапоги на шпильке – женственный вариант обуви, но также в тренде сейчас квадратные каблуки. Не путайте с высокой платформой. Такую обувь, пожалуй, стоит отправить далеко в шкаф – это уже не модно.
"Сапоги-гармошки" – еще один тренд весенне-летнего сезона 2019
Благодаря широкому голенищу визуально ноги становятся стройнее. Обувать "сапоги-гармошки" можно под платья и джинсы.
Лакированная обувь
Отголоски 80-х годов продолжают влиять на формирование трендов. Яркие лакированные сапоги – главный аутфит весны 2019. Модные дома в этом году предлагают сочные оттенки спелых ягод и фруктов. А сочетать такую обувь можно со строгими брючными костюмами, нарядными платьями или даже повседневной одеждой.
Ранее мы рассказывали о главных трендах весны 2019 в повседневной одежде.
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