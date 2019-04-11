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Какое платье в горох выбрать на лето: учимся у стильной Иванки Трамп

Дочь американского президента в тренде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05
Иванка Трамп со своим мужем Джаредом Кушнером
Иванка Трамп со своим мужем Джаредом Кушнером
Фото: instagram.com/ivankatrump

Стильная дочь президента США Иванка Трамп как никто другой умеет попадать в цель и выбирать наряды, которые подчеркивают ее женственность с грациозностью.

С приходом весны всем женщинам хочется легкости и романтичности. Исключением не стала и знаменитая бизнеследи, которая появилась на публике в платье 90-х годов. Молочное длинное изделие в бежевый горох подчеркивало фигуру американской красотки с помощью крупного пояса на талии.

Иванка Трамп надела платье в горох в Белый дом
Иванка Трамп надела платье в горох в Белый дом
Фото: instagram.com/ivankatrump

Все излишества тела были скромно прикрыты благодаря удачному фасону платья, а из обуви Иванка выбрала любимые туфли-лодочки на каблуках бежевого цвета. В светском аутфите госпожи Трамп мы видим еще один тренд лета 2019 – соломенная сумка c коричневыми вставками, которая гармонично "вписалась" в нежный look.

Иванка Трамп несет в руке соломенную сумку с кожаными вставками
Иванка Трамп несет в руке соломенную сумку с кожаными вставками
Фото: instagram.com/ivankatrump

Напомним, ранее Иванка Трамп пришла в Белый дом в очень элегантном образе, напомнившем героинь книжных романов XIX века. Волосы Иванки были собраны в пучок, из которого они выбивались небрежными прядями, создавая эффект чувственной и невинной сексуальности. 

А после Иванка пришла на конференцию, где выступал Дональд Трамп, в белоснежном костюме от бренда Roland Mouret, который украшал широкий пояс, и бежевых туфлях.

Также смотрите в нашем сюжете о всех скандалах Иванки Трамп: 

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