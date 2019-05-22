Канны 2019: Адриана Лима похвасталась дизайнерским нарядом

Стильный наряд голливудской красотки на вечеринке Chopard

Адриана Лима Фото: Getty Images

Каннский кинофестиваль на Лазурном побережье продолжается. Кроме громких кинопремьер таких, как "Рокетмен", "Боль и слава", и "Лучшие годы жизни", звездные гости посещают вечеринки в рамках фестиваля.

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После премьеры фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" на одной из пати Chopard появилась знаменитая модель Адриана Лима. В этому году среди знаменитостей особо актуален белый цвет. Например, актриса Ева Лоногрия привезла с собой два потрясающих комплекта. 37-летняя модель также сделала ставку на белом костюме от австрийского модельера Petar Petrov.

Адриана Лима в брючном костюме Petar Petrov Фото: Getty Images

Адриана смотрелась стильно в костюме-двойне, в котором были соблюдены все трендовые нюансы, например – брюки-клеш и металлическая пуговица. Простая черная майка как некстати идеально подходила под наряд. Украшением светского аутфита стали ярко-красные губы и идеально гладкие волосы, которые были собраны назад.

Напомним, что съемочная группа "Сегодня" посетила примерку платья звездой сериала "Район Мелроуз" и узнала, для кого из гостей шьют украинские дизайнеры. Фотографии с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке.

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