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Канны 2019: Адриана Лима похвасталась дизайнерским нарядом

Стильный наряд голливудской красотки на вечеринке Chopard

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:02
Адриана Лима
Адриана Лима
Фото: Getty Images

Каннский кинофестиваль на Лазурном побережье продолжается. Кроме громких кинопремьер таких, как "Рокетмен", "Боль и слава", и "Лучшие годы жизни", звездные гости посещают вечеринки в рамках фестиваля.

Также смотрите в нашем сюжете, как прошел первый день Каннского кинофестиваля 2019:

После премьеры фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" на одной из пати Chopard появилась знаменитая модель Адриана Лима. В этому году среди знаменитостей особо актуален белый цвет. Например, актриса Ева Лоногрия привезла с собой два потрясающих комплекта. 37-летняя модель также сделала ставку на белом костюме от австрийского модельера Petar Petrov. 

Адриана Лима в брючном костюме Petar Petrov
Адриана Лима в брючном костюме Petar Petrov
Фото: Getty Images

Адриана смотрелась стильно в костюме-двойне, в котором были соблюдены все трендовые нюансы, например – брюки-клеш и металлическая пуговица. Простая черная майка как некстати идеально подходила под наряд. Украшением светского аутфита стали ярко-красные губы и идеально гладкие волосы, которые были собраны назад. 

Напомним, что съемочная группа "Сегодня" посетила примерку платья звездой сериала "Район Мелроуз" и узнала, для кого из гостей шьют украинские дизайнеры. Фотографии с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке. 

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