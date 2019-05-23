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Канны 2019: Адриана Лима, Винни Харлоу, Изабель Гулар и другие звезды на премьере фильма

Роскошные наряды селебрити на красной дорожке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Модель Винни Харлоу
Модель Винни Харлоу
Фото: Getty Images

Каннский кинофестиваль 2019 добегает до конца, но звездные гости продолжают приезжать на Лазурное побережье Франции и удивлять поклонников экстравагантными нарядами. 

На Каннском фестивале раскритиковали образ Марго Робби. Детали в сюжете:

Перед премьерой фильма французского режиссера "Oh Mercy!" своим появлением на красной дорожке порадовали такие знаменитости, как: Леонардо Ди Каприо, вышедший на красную дорожку под руку с режиссером Лейлой Коннерс, а также Адриана Лима, Изабель Гулар, Наташа Поли, Винни Харлоу, Изабель Гулар и многие другие селебрити.

Модель Адриана Лима, как и в прошлый свой выход, была в прямом слове ослепительно красива. Звезд облачилась в облегающее платье Michael Kors цвета морской волны, которое было полностью расшито пайетками. Образ завершали идеально подобранные в тон наряду серьги от Chopard и черные туфли с острым носком от культового бренда Christian Louboutin.

Наряд Адрианы Лимы от Michael Kors
Наряд Адрианы Лимы от Michael Kors
Фото: Getty Images

Также удивила нарядом и необычная канадская модель Винни Харлоу, которая для выхода на ковровую дорожку в Каннах сделала ставку на практически прозрачном платье из черной сетки от Ralph & Russo. Изделие получилось необычным, спереди был вышит из зеленых пайеток рисунок в виде крокодила! 

Винни Харлоу в платье от Ralph & Russo
Винни Харлоу в платье от Ralph & Russo
Фото: Getty Images

Не обошлось на премьере и без главного холостяка Голливуда - Леонардо Ди Каприо, который нарядилась как истинный джентльмен – в черный смокинг и бабочку с белой рубашкой. 

Леонардо Ди Каприо с режиссером Лейлой Коннерс
Леонардо Ди Каприо с режиссером Лейлой Коннерс
Фото: Getty Images

Смотрите также подборку роскошных платьев других звезд на красной дорожке в Каннах: 

Российская модель Наташа Поли
Фото: Getty Images
Немецкая модель Лорена Рей
Фото: Getty Images
Модель Алина Байкова
Фото: Getty Images
Модель Изабель Гулар
Фото: Getty Images
Французская актриса Леа Сейду
Фото: Getty Images
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Напомним, что съемочная группа "Сегодня" посетила примерку платья звездой сериала "Район Мелроуз" и узнала, для кого из гостей шьют украинские дизайнеры. Фотографии с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке. 

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