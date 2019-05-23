Канны 2019: Адриана Лима, Винни Харлоу, Изабель Гулар и другие звезды на премьере фильма
Роскошные наряды селебрити на красной дорожке
Каннский кинофестиваль 2019 добегает до конца, но звездные гости продолжают приезжать на Лазурное побережье Франции и удивлять поклонников экстравагантными нарядами.
На Каннском фестивале раскритиковали образ Марго Робби. Детали в сюжете:
Перед премьерой фильма французского режиссера "Oh Mercy!" своим появлением на красной дорожке порадовали такие знаменитости, как: Леонардо Ди Каприо, вышедший на красную дорожку под руку с режиссером Лейлой Коннерс, а также Адриана Лима, Изабель Гулар, Наташа Поли, Винни Харлоу, Изабель Гулар и многие другие селебрити.
Модель Адриана Лима, как и в прошлый свой выход, была в прямом слове ослепительно красива. Звезд облачилась в облегающее платье Michael Kors цвета морской волны, которое было полностью расшито пайетками. Образ завершали идеально подобранные в тон наряду серьги от Chopard и черные туфли с острым носком от культового бренда Christian Louboutin.
Также удивила нарядом и необычная канадская модель Винни Харлоу, которая для выхода на ковровую дорожку в Каннах сделала ставку на практически прозрачном платье из черной сетки от Ralph & Russo. Изделие получилось необычным, спереди был вышит из зеленых пайеток рисунок в виде крокодила!
Не обошлось на премьере и без главного холостяка Голливуда - Леонардо Ди Каприо, который нарядилась как истинный джентльмен – в черный смокинг и бабочку с белой рубашкой.
Смотрите также подборку роскошных платьев других звезд на красной дорожке в Каннах:
Напомним, что съемочная группа "Сегодня" посетила примерку платья звездой сериала "Район Мелроуз" и узнала, для кого из гостей шьют украинские дизайнеры. Фотографии с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке.
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